CIA’den İtiraf: Himalayalar’da 6 Kez UFO’lara Rastlandı!

CIA’in yakın bir zaman önce kaldırdığı 13 milyon belge arasında, Himalayalar’daki 6 UFO’nun gözlemlendiği iddiaları da yer alıyor.

CIA’in yayınladığı belgeler, ABD istihbaratının yalnızca kendi ülkesindeki olaylarla değil, Himalayalar’daki UFO gözlemleriyle de ilgilendiğini ortaya çıkardı. Açığa çıkan belgeler, CIA’in Hindistan ve Nepal’de yaşanmış 6 UFO gözlem olayının rapor tutulduğunu gösteriyor.

Belgelerde yer alan bilgilere göre 19 Şubat 1968 yılında, Nepal’in kuzeydoğusu ve Sikkim bölgelerinde yerel saatle 21.00 civarında yüksek hızda hareket eden, parlak bir cismin görüldüğü belirtiliyor. Raporda aynen şu ifadeler kullanılıyor: "Kırmızı ve yeşil renkte günışığı kadar güçlü, parlak bir ışık yayan, yüksek hızdaki uzun ve ince bir cisim. Görülmesinden birkaç saniye sonra gök gürültüsü sesi duyuldu."

21 Şubat 1968 tarihli bir başka raporda ise bu sefer Butan’ın başkenti Thimphu’daki bir UFO gözleminden bahsediliyor. Raporda ‘maviye çalan bir renkte olan parlak cisim,yüksek hızla ve sessizce hareket etti’ ibaresi yer alıyor. Raporda cismin uçtuğu yönün doğudan batıya doğru olduğu belirtilse de şöyle bir ibare de yer alıyor: "Ancak Thimphu'nun doğusunun Hindistan toprakları olması nedeniyle uçuş yönü kuzaydoğudan (Tibet yönünden) güneybatıya doğru da olabilir."

4 Mart 1968 yılında bu sefer Hindistan’da bulunan Chang La geçidi yakınlarında, ülkenin bir hava üssü üzerindeki UFO gözlemleri de rapor edilmiş. Raporda, "Bir beyaz ışıkla aynı anda iki patlama sesi duyuldu. Aynı zamanda beyaz bir dumanı kırmızıya çalan bir ışık takip etti" ifadeleri yer alıyor.

Olaylar silsilesinin en ilginci ise 25 Mart 1968 yılında Nepal’de bulunan, tanımlanamayan bir metal cisme ait. Raporu tutulan bu olayla ilgili de şu açıklama yapılmış: "Tabanı 186 cm, yüksekliği 124 cm olan, büyük bir daire şeklindeki metal cisim, Pokhara'nın 5 mil uzaklığında, Baltichaur'daki bir kraterde bulundu."

CIA, geçtiğimiz yıldan bu yana UFO’larla ilgili yazışmaları birer birer deşifre etmeye başladı. Fakat yine istihbarat kurumunun kendi açıkladığı bilgilerde, söz konusu raporların %20’sinin bilimsel bir açıklamasının bulunmadığı belirtiliyor.