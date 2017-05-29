CIA'in Zihin Kontrolü Üzerine Yürüttüğü Şok Proje: MK Ultra

ABD’de topraklarında dönen en gizemli şehir efsanelerinden birisi MK Ultra projesi, ürkütücü iddialara göre hükümetin zihin kontrolü üzerine yaptığı bir dizi deneyler içeriyordu.

Günümüzde adını gizlilik sızıntılarıyla sıkça duymaya alıştığımız ABD ulusal güvenlik teşkilatı CIA’nın tarihindeki karanlık sayfalar tüm tartışmalara rağmen güncelliğini koruyorlar. Hatta bazen o kadar ürkütücü iddialar ortaya atılıyor ki, kanıtlarıyla kamuoyunu allak bullak ediyorlar.

İddialara göre 1950-1970 yılların arasında - evet yanlış okumadınız tam 20 yıl- CIA çalışanlarına, askerlere, bürokratlara, hayat kadınlarına, ruh hastalarına ve sıradan vatandaşlara LSD uyuşturucusu verilip tepkileri incelendi. İnsanlara çeşitli kimyasallar verilerek işkenceler edildi, karanlık odalarda bekletildiler. Tüm bu süreci yaşayan bazı insanların kimyasalların etkisinden dolayı öldüğü, algıları ve zihni bulandığı için intihar ettikleri söyleniyor.

Bu deneylere bir diğer iddialara göre; felce sebep olan ilaçlar, yüksek elektrik şoku yoluyla yapılan "terapiler", kulaklıklardan aylarca aynı sesleri dinletmek gibi insanlık dışı faaliyetler eklendi.

New York Times 1974'te deneylerle ilgili bir haber yapınca yer yerinden oynadı. Dönemim CIA başkanı tüm suçlamaları kabul etti ve özür diledi. Hayatta kalan mağdurlara ve ölenlerin ailelerine binlerce dolarlık tazminat ödenerek her şey sümen altı edilmeye çalışıldı.

Deneylerin Korkunç Amacı: İnsan zihninin belirli ilaçlarla ve elektronik sinyallerle kontrol edilmesini sağlamak!

Bazı kaynaklara göre “MK” bu araştırmanın üst düzey bir çalışma olduğunu, “Ultra” kelimesi de CIA için çok önemli bir proje olduğunu gösteriyor.

Proje, önce Kore Savaşı sırasında esir alınanların üzerinde denendi. Fakat nihai nokta kurumun belirlediği kişilerin eylemlerini kontrol altına almaktı. Çeşitli davranışsal modifikasyon teknikleriyle hafızaları değiştirmek, insanlara yaşadıkları şeyleri unutturmak ve normalde yapmadıkları şeyleri yaptırmak amaçlanıyordu. Deneyler için Harvard Üniversitesi’nde çalışan 80 psikiyatrist görevliydi.

MK Ultra projesinin en bilinen deneklerinden biyolojik silah uzmanı Frank Olson, 28 kasım 1953’te karıştırılan LSD’nin etkisiyle Manhattan'daki bir otelin 13. katından atlayıp intihar etti. Ailesi Olson'un gerçek ölüm nedenini 22 yıl sonra Mk Ultra ile ilgili bilgiler ilk ortaya çıkmaya başladığında öğrendi.

Üzerinde yaşadığımız ufacık dünyada nelerin döndüğünü gösteren kan donduran deneyler bugün çeşitli omplo teorilerine kaynaklık ediyorlar. İlginç bir şekilde bu iddialara yönelik hiç bir ABD görevlisinin bir kelimelik açıklaması dahi yok.

MK Ultra projesi ile ilgili belgelerin büyük bir kısmı Richard Helms'in emriyle 1972'de yok edildi.