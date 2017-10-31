CIA, Meğer Hitler’in Ölüp Ölmediğini Soruşturuyormuş!

Tarihin en kanlı diktatörlerinden Adolf Hitler’in ölümü, görünüşe göre CIA için bile şüpheli durumda. ABD Başkanı Kennedy’nin suikastine ilişkin gizli belgeler ortaya çıkınca, Hitler’in ölümüne dair CIA soruşturmasının da detayları gün yüzüne çıktı.

Başkanlık döneminde ülkesinin kalkınmasını sağlayan ABD Başkanı John F. Kennedy 1963 yılında suikaste kurban gitmiş ve halkını yasa boğmuştu. ABD’nin Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA, başkanın ölümü ardından geniş bir soruşturma başlatmış ve suikastin perde arkasını aydınlatmaya çalışmıştı. Kennedy suikastiyle ilgili olan ve yakın zamanda halka açılan belgeler arasında Adolf Hitler ile ilgili bir soruşturmanın da detaylarına ulaşıldı: Acaba Hitler hayatta mıydı?

Belgelerin arasında bulunan istihbarat notu, Hitler’in ölümüne dair şüpheleri alevlendirecek cinsten. 3 Ekim 1955 tarihli belgede kod adı “Cimelody-3” olan bir CIA ajanının ifadeleri var. Soruşturma yürütülürken aynı zamanda ajanın yakın bir arkadaşı olan muhbirin verdiği bilgiler kafaları karıştırıyor. Çünkü kendisi Hitler’in aslında intihar etmediğini ve Kolombiya’ya geçip Philip Citroen adındaki bir Nazi subayıyla temas kurmaya devam ettiğini belirtiyor.

Citroen, bilgileri CIA ajanına veren muhbire göre Hitler’i takip eden Almanların Kolombiya’nın Tunja kentine kadar geldiklerini ve onu Führer diye çağırıp Nazi selamı verdiklerini belirtiyor. Ayrıca Hitler’in soyadını değiştirerek tam adını “'Adolf Schrittelmayor” olarak kullandığı da belirtiliyor. Hatta bu isme sahip birinin Hitler’e fazlasıyla benzeyen bir fotoğrafı da belgeler arasında yer alıyor.

İddialara göre fotoğraftaki Adolf, adını sonradan değiştiren Hitler’in ta kendisi ve yanındaki de muhbir Philip Citroen:

Hatta aşağıdaki fotoğrafta, arkası dönük olan kişi Philip Citroen, bize göre sağındakini ise zaten biliyorsunuz:

Diğer bilgiler arasında Hitler’in 1955 yılında Arjantin’e gitmek üzere Kolombiya’dan ayrıldığı belirtiliyor. Belgeleri gündeme getiren haber ajansı Newsweek, CIA’nın bir dönem Hitler’in ölümüyle ilgili ciddi soruşturmalar yürüttüğünü belirtiyor.

Tarihçilere ve gerçekliği kabul edilen belgelere göre Adolf Hitler, II. Dünya Savaşı sonrasında, 30 Nisan 1945’te siyanür içerek intihar etti. Berlin’e yaklaşan Sovyet ordusu ve aldığı yenilgi kendisine ağır gelmişti.

Her ne olursa olsun söz konusu sızıntı bilgiler ve altında CIA imzasının olması sıradan değil. Bakalım zamanla bu iddialara ilişkin resmi açıklama gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.