CIA’nın Kötü Amaçlı Yazılımlara Verdiği Saçma Sapan İsimler!

ABD’nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) bazen bir güvenlik kuruluşu olduğunu sorgulatan işler yapıyor. Bu zamana kadar tespit edilen kötü amaçlı yazılımların birkaçına verilen saçma kod isimleri de bunlardan bazıları.

Konu, istihbarat ve devlet güvenliği olduğunda CIA gibi kurumların adına dünya genelinde şahit olmak mümkündür. Sinema filmlerinde, kitaplarda daha da önemlisi sızıntı bilgilerde bu kurumlardan sık sık bahsediliyor. Haliyle fazlsıyla ciddi bir kurum imajı çizen teşkilatın aslında dışardan gözüktüğü gibi olmadığını düşündüren olaylar da yaşanmıyor değil.

Bu listedeki virüslere isim veren CIA çalışanları, büyük ihtimalle eğleniyorlardır. Hazırsanız başlayalım:

Zalim Kanguru:

WikiLeaks tarafından yeni ortaya atılmış sızıntılara göre Zalim Kanguru, USB bellekleri kullanarak kapalı ağlardan veri çalmak için geliştirilmiş bir yazılım. Zararlı yazılımların ve çalınan verilerin sistemler arasında “atladığı” göz önüne alındığında, kanguru biraz mantıklı duruyor.

Ağlayan Melek?

Bu zararlı yazılım, Samsung'un F Serisi Akıllı TV'lerini hedefliyor ve CIA'in cihazın dahili mikrofonundan ortam sesini kaydetmesine izin veriyor.

Starmie ve Snubble (Pokemon)

İşid’in Hellfire füzelerine sızmak için tasarladığı yazılım olarak tanımlanıyor. Pokemon alakaya maydanoz olmuş, doğrudur.

Panda Hapşırığı:

Bu virüsün neden böyle adlandırıldığı bilgisine ya da yazılımın hangi yeteneklere sahip olduğuna ulaşılamamış. Fakat CIA gerçekten de şifreli konuşmalarda bu kodu kullanmış.

Elbette böyle bir kurumun bu isimleri tercih etmesinin sebebi tamamen güvenlik. Ancak WikiLeaks gibi özgür kuruluşlar anlaşılan o ki artık böyle durumlara fazlasıyla alıştılar ve sızıntılardaki gariplikleri fark ediyorlar. Yeri gelmişken, yazıyı WikiLeaks’in kuruluş hikayesini ve ilk büyük sızıntılarını konu alan Beşinci Kuvvet filmini önererek sonlandıralım.