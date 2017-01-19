CIA, UFO Kayıtları ve Psişik Deneylerin Bulunduğu Dosyaları Yayınladı!

CIA'in bir süre önce yayınladığını 13 milyon sayfadan oluşan dosyalarda oldukça ilgi çekici şeyler mevcut.

MuckRock adlı, kar amacı gütmeyen bir bilgi grubu tarafından iki sene önce CIA'e karşı açılan ve teşkilatın belge koleksiyonunu kamuya açmasını içeren dava sonuçlandı. Bu davanın ardından da ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı, 13 milyon sayfadan oluşan gizli belgeleri online olarak yayınladı. Hatırlayacak olursanız CIA benzer bir girişimi geçtiğimiz yılın başında bir kez daha yapmıştı.

Birbirinden ilginç bilgilerin barındığını dosyalarda en fazla dikkat çekenlerinden biri ise ünlü illüzyonist ve sihirbaz Uri Geller'in de dahil olduğu UFO gözlemlemerli ve psişik deneyler.

Bu özel kayıtlar, komplo teoricilerinin adeta ağızlarını sulandıran CIA'in Yıldız Geçidi programına dahil kayıtlar. Söz konusu program dahilindeki görevin amacı, psişik güçleri ve altıncı his diyebileceğimiz yetenekleri algılamaktı.

Uri Geller, 1973 yılında bu program dahilinde testlerden birine tabi tutuldu. Bu testin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Uri'nin cevapları görmeden yaptığı tahminler o kadar tutarlı ve tesadüf olamayacak şekilde doğru ki, insan gerçekten de psişik bir takım şeylerin olup olmayacağını sorguluyor. CIA'in bu konu üzerinde özellikle durması ve Uri dışında çok daha fazla deneyler yapıp konuyu derinlemesine incelemiş oluşu, olayı daha da ilginç kılmakta.

Psişik deneylerin dışında CIA dosyalarında bir diğer dikkat çeken şey ise UFO tanıklarının kayıtları.

Bu tanıklara göre UFO'ların görüldüğü yerler ve bu yerlerden yola çıkılarak oluşturulmuş bazı teoriler var. Bunlardan ilki UFO'ların Güneş enerjisinde beslendikleri. NASA'dan elde edilen görüntülerden birinde, Güneş'in çevresinde bir cismin, sanki bir şeyler çekermiş gibi Güneş ile etkileşime girdiği görülmekte.

Çoğu uzman tarafından incelenen videoda herhangi bir görsel efekt ya da benzeri bir şeyin bulunmamış olması hem videonun doğruluğunu gösteriyor, hem de kafalardaki soru işaretlerini arttırıyor.

İkinci bir teori, UFO'ların Dünya'ya gelebilmek için karadelikleri birer "koridor" olarak kullandıkları.

Bu konuda pek çok kişinin farklı teorileri mevcut. Bu teorilere göre UFO'lar, Dünya yörüngesine açılabilen karadelik tarzındaki portallar aracılığı ile gezegenimize gelebiliyor, gerekli keşifleri ve araştırmaları yapabiliyorlar. Aynı şekilde de bu portallar sayesinde geri dönebiliyorlar.

Üstteki videonun CGI yani bilgisayar efektleri ile hazırlandığını belirtelim. Ancak söz konusu teorinin sunduğu şey tam olarak böyle bir şey.

Gün geçtikçe CIA'in dosyalarında daha enteresan şeylere ulaşılacağı düşünülmekte. Dosyalara buradan ulaşabilirsiniz.

