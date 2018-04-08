Çiçekler, Açacakları Zamanı Nasıl Biliyorlar?

Bilim insanları, uzun süre devam eden araştırmalarının sonucunda, bitkilerde çiçeklenmeyi sağlayan protein salınımının hangi hücrelerce başlatıldığını keşfettiler.

Doğanın kendine has zamanlamasının altında nasıl bir sistemin yattığı konusunda birçok araştırma yapılıyor. Artık elimizdeki bilgi ve teknoloji ile birçok konuda her şeyi bilebiliriz gibi gelse de, insan doğayı anlama konusunda henüz kusursuz bilgiye ulaşmış durumda değil. Bilim insanları, bu düzeni daha iyi kavrayabilmek için, bitkilerin çiçeklenme dönemlerinin nasıl aynı anda başladığını ve bu düzeni biyolojik olarak sağlayan yapıyı inceliyorlar.

Konu üzerinde çalışan araştırmacılar, çiçeklenme sürecini başlatan proteinin oluştuğu yeri ortaya çıkardılar. Şimdiye kadar, süreci başlatan ilk protein üretiminin hangi hücreler tarafından oluşturulduğuna dair net bir bilgi mevcut değildi. 'Flowering Lotus T'(FT) olarak anılan bu protein, çiçeklenmenin başlamasını sağlıyor. FT, çiçeklenmenin başlayacağı yer olan dalların en uç noktalarına kadar damarlar yardımı ile giderek, o bölgelerdeki çiçeklenmeyi başlatıyor.

Bunun geniş bir ağ yapısı halinde işyelen bir sistem olduğunu söyleyen Cornell Üniversitesi bitki bilimleri profesörü Qingguo Chen, yapıyı tam olarak anlayabilmek için bitkinin ağ yapısının bir haritasının çıkarılması gerektiğini ekledi. Böylece FT'nin yolculuğunun başladı yer olan tünelden, ulaştığı noktaya kadar tüm yolculuğunu inceleme şansına sahip oldular.

Çiçeklenme sürecinde önemli rol oynayan bir diğer öge ise, yaprakların gün algısı. Bitkiler bu gün algısına göre değişken gün uzunluklarından hangisinin kendilerine uygun olan olduğunu ve zamanlarının gelip gelmediğini anlayabiliyorlar. Araştırmacılar, FT'nin üretildiği damarları tespit ettikten sonra, üretime müdahale edip engellediklerinde ise çiçeklenmenin geciktiğini gözlemlemiş ve bu sayede de yaptıkları çalışmanın sonucunun doğruluğunu kanıtlamışlar.