Bomba İddia: Samsung ve LG, Katlanabilir Telefonlarını Yılın İkinci Yarısında Satışa Sunacak

Güney Kore merkezli bir internet sitesi, Samsung ve LG’nin katlanabilir telefonlarını yılın ikinci yarısında piyasaya süreceklerini iddia etti.

Son zamanlarda katlanabilir telefonlar ilgili yeni haberlerin sayısı bayağı arttı. Şimdiye kadar, özellikle Samsung’un katlanabilir telefonuyla ilgili haberler çıkmıştı, biz de bu haberleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de katlanabilir telefonlarla ilgili Güney Kore’den ciddi bir iddia geldi.

Korea Herald’in internet sitesinde yer alan habere göre, Samsung ve LG, bu yılın ikinci yarısında katlanabilir telefonlarını piyasaya sürecekler. Habere göre Samsung, üçüncü çeyrekte 100.000 adet katlanabilir telefon üretecek, LG ise aynı miktardaki katlanabilir telefonu dördüncü çeyrekte üretecek. Ancak buna rağmen, haberde şirketlerin bu planlarını henüz kesinleştirmediği de belirtiliyor.

Korea Herald’ın haberinde, Samsung’un katlanabilir telefonunun ilk önce bir kitap gibi açılıp kapanacak şekilde tasarlandığı, ancak daha sonra kullanıcıların telefonlarını sürekli açıp kapamaktan hoşlanmayacakları düşünülerek telefonun dışa doğru katlanabilir şekilde yeniden tasarlandığı ifade ediliyor. İddialara göre bu telefonun ekranı, açıldığında 7 inç boyutunda olacak.

Geçtiğimiz haziran ayında Bloomberg, Samsung’un ilk katlanabilir telefonunu MWC 2017’de tanıtabileceğini duyurmuştu.