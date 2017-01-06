Ciddi Ciddi Geliyor Galiba: Jet Beyazı iPhone 7 Söylentileri Yine Alevlendi!

Beats'in resmi Instagram hesabındaki fotoğraflar, jet beyazı iPhone 7 dedikodularını ayyuka çıkarttı.

Beats by Dre'in resmi Instagram hesabından yayınlanan fotoğraflar, "Jet Beyazı iPhone 7" söylentilerini iyice su yüzüne çıkardı. Fotoğraf fazlasıyla ikna edici görünse de bazı şüpheler yok değil. Beats'in neden Apple'dan önce davrandığı ve bu fotoğrafı "sızdırdığı" merak konusu.

Cihazın yanındaki ses düğmeleri iPhone 5C'yi andırsa da, arka kamera iPhone 7'e ait gibi. Zaten Beats'in, üretimden kalkan Apple 5C'ye ait bir fotoğraf yayınlaması çok da olası değil.

Diğer bir iddia ise söz konusu telefonun bir iPhone 6 olduğu yönünde. Zira fotoğraftaki cihaz, iPhone 6'nın anten ve sırt çizgileri ile benzerlik gösteriyor. Yani karşımızdakinin gümüş renkli bir iPhone 6 olması olası. Ancak burada aynı soru karşımıza çıkıyor: Beats neden artık güncel olmayan bir modelin fotoğrafını, Instagram hesabından yayınlasın?

Eğer sızan söylentiler doğruysa, jet beyazı rengindeki iPhone 7, diğer bir dedikodu kazanı iPhone 8'den önce satışa sunulabilir.