HTC U12'nin Tüm Tasarım Detayları Ortaya Çıktı!

HTC'nin 2018 yılında tanıtacağı ilk ve muhtemelen tek amiral gemisi HTC U12'nin görselleri sızdırıldı. Görseller, cihazın U11+'ın geliştirilmiş bir versiyonuna benzeyeceğini gösteriyor.

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, Mayıs ayının başlarında yeni amiral gemisi HTC U12’yi tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Cihazın Galaxy S9, iPhone X gibi rakipleri ile rekabet edip edemeyeceği henüz bilinmese de yeni sızıntılar, cihazın tasarımı hakkında bazı ipuçları sunuyor.

Android kullanıcılarının çentikli ekran tasarımlarından memnun olmadığının farkında olan HTC, U12 modelinde çentikli tasarıma geçmeyi düşünmüyor. Bununla birlikte görseller, HTC’nin günümüz akıllı telefon trendi olan 18:9 ekran formatına geçiş yaptığını net bir şekilde gösteriyor.

Cam bir arka panele sahip olan HTC U12’nin ortasında bir parmak izi okuyucu, onun üzerinde ise yatay olarak konumlandırılmış bir çift kamera modülü bulunuyor. Her ne kadar görsellerde şık duruyor olsa da bu tasarımın bize ilk bakışta piyasadan sönüp giden LG G6’yı hatırlattığını söyleyebiliriz.

HTC U12 donanım olarak ne vadediyor?

Cihaz, Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacak. 6GB RAM’e sahip olacak cihazda 64GB ya da 128GB dahili depolama alanı bulunması muhtemel. Cihazda çift arka kamera bulunacağı zaten neredeyse kesin fakat görseller, HTC U12’nin önünde de çift kamera bulunacağını gösteriyor.