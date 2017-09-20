Çift Ekranlı Yota3, Resmi Olarak Duyuruldu!

YotaPhone'un yeni telefonu Yota3, resmi çıkışını gerçekleştirdi. Telefon Çin dahil pek çok ülkede tepkiyle karşılaştı.

E-kitap hayranları başta olmak üzere pek çok kullanıcının merakla beklediği Yota3, sonunda resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Daha önce ortaya çıkan özelliklerle hemen hemen aynı olan telefon, fiyat konusunda kimseyi memnun etmemiş gözükse de tek sorunumuzun bu olmaması yüreğimize biraz olsun su serpiyor.

Yota3’ü diğer telefonlardan ayıran en önemli özelliği bildiğiniz gibi iki tarafında da ekran olmasıydı. Bir tarafında 5.5 inçlik 1080p Samsung AMOLED ekran varken, diğer tarafta 5.2 inçlik 720p E Ink Carta II ekran yer alıyor. Daha çok kitap okumak isteyen kullanıcıların kullanacağı ikinci ekran, gözünüzü yormadan kitap okumanız için özel donanımlarla donatılmış.

Telefonun bir tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 13 megapiksel kamera bulunurken, ana kamera diye açıklanan kısımda ise f/1.9 diyafram aralığına sahip 12 megapiksel kamera yer alıyor. Kameralar dışında 4GB RAM ve 64 ile 128 GB varyantlarında depolama alanı sunan Yota3, tüm gücünü 3.300 mAh’lik pilden alacak.

Snapdragon 625 gibi eski bir işlemci ile gelen Yota3, fiyat konusunda kullanıcıları üzecek gibi duruyor. 64 GB temel modeli 560 dolardan satılacakken, depolamayı geniş tutmak isteyen kullanıcılar 128 GB’lık modeli 655 dolardan satın alabilecekler. Ayrıca alüminyum kasa yerine üst seviye 316L paslanmaz çelik kasanın ve belirli e-kitapların bulunduğu özel bir sürüm de yer alacak.

Telefon Çin dahil dünyada ne kadar başarılı satışlar yapar tartışılır. İki tarafında da ekranın olması telefonu savunmasız bırakırken, yüksek fiyatından ve yetersiz dağıtım sorunlarından dolayı telefonun istediği başarıya ulaşamayabileceği düşünülüyor. Peki, sizin bu konuda görüşünüz nedir? Sizce telefon istediği başarıya ulaşabilecek mi?