Çift Ekranlı YotaPhone 3'ün Tasarım Görselleri Sızdırıldı

Akıllı telefon dünyasında bir ilk olarak hem arkasında hem önünde ekran bulunduran YotaPhone serisinin yeni üyesinin tasarım hatları ortaya çıktı.

Haziran ayında garip şekilde firması tarafından tanıtılan ancak ne tasarımı ne özellikleri hakkında bilgi verilmeyen cihazın sonunda bu bilgileri ortaya çıktı.

Arkasında öncülleri gibi 5.2 inçlik HD çözünürlüklü e-ink bir ekran bulunduracak telefonun ön tarafında bu kez AMOLED bir ekran yer alacak. Ana ekran için bu kez boyutu bir tık daha büyüten YotaPhone 3, 5.5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunacak. Ekranın AMOLED olması sayesinde de yüksek kontrast oranı ve parlak renkler mutlaka gelecektir. İç donanım kısmında Qualcomm'un yüksek verimli orta seviye işlemcisi Snapdragon 625 kullanılacağı tahmin edilirken bu ünitenin 4 GB RAM ile desteklenmesi bekleniyor.

Dahili depolama kısmında 64 ve 128 GB seçenekleri sunacak YotaPhone 3, arka tarafta 12, ön tarafta ise 13 MP'lik kameralara sahip olacak. Çağımız gerekliliklerinden geri kalmayan firma telefonuna bir parmak izi okuyucu ve USB Type-C eklemeyi unutmamış. 3.200 mAh ile desteklenecek telefonun 64 GB modeli 350 dolara satılacakken 128 GB modeli 450 dolardan satılacak. Cihazın ilk olarak Rusya ve Çin'de satışa çıkarılacağı firmadan yapılan açıklamada belirtildi. Bu iki ülkenin ardından yavaş yavaş dünyaya yayılması bekleniyor.