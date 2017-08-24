Çift Ekranlı YotaPhone 3, Yepyeni Görünümüyle Geliyor!

Ön ve arka yüzeyine ekranlara sahip olan YotaPhone'un en yeni telefonu ilk olarak Çin'de olmak üzere satışa çıkarılacak, ardından diğer pazarlarda da görmemiz mümkün olacak.

Çift yüzünde de ekrana sahip YotaPhone, sessiz bir vakit geçirmesinin ardından tekrar sahalara dönüyor. YotaPhone 3 geçtiğimiz aylarda sessiz sakin bir şekilde resmi olarak duyurulmuştu ancak ne zaman tanıtılacağı konusunda herhangi bir bilgi yer almıyordu. 5.5 inçlik 1080p Samsung Süper AMOLED ekrana sahip olan YotaPhone 3, Çinli perakende sitesi JD.com'da Eylül ortasında yaklaşık 600 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Çift ekranına rağmen YotaPhone, kötü bir görünüm vermemesinin yanısıra oldukça şık durduğunu bile söyleyebiliriz. Ayrıca cihazda 3.300 mAh pil, USB-C bağlantı noktası, 13 megapiksel arka kamera, 12 megapiksel ön kamera, Çinli telefonlarda gördüğümüz çift SIM ve parmak izi sensörü bulunuyor. En son Haziran ayında, telefonun Snapdragon 625'e sahip olduğu vurgulanmıştı.

YotaPhone 3'te 4GB'a kadar RAM ve 64GB'a kadar dahili hafıza opsiyonları bulunacak. Üstelik 128GB'lık ek bir modeli daha olacak. Android Nougat ile birlikte karşımıza çıkacak olan cihazın Android Oreo güncellemesini alacağını veya alacaksa ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz.

Eğer işler yolunda giderse YotaPhone 3, ilk olarak Eylül ortalarında Çin'de satışa sunulacak. Ardından ise Rusya'da satılması beklenen cihaz, daha da ilerleyen zamanlarda dünyanın bazı noktalarından da erişilebilecek. Aslında YotaPhone 2 zamanında, cihazın ABD'ye götürülmesi hedeflenmişti ancak bir takım sorunlar nedeniyle başarılamadı, kim bilir belki bu sefer gerçekleşebilir.