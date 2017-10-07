Artık tüm telefon üreticilerinin cihazlarına çift kamera teknolojisi entegre etmeye başladığını fark etmişsinizdir. Peki neden?

Çift kameralı akıllı telefonlar, neredeyse her yerde karşımıza çıkabiliyorlar. Hatta öyle yaygınlaştılar ki; artık giriş seviyesindeki bazı akıllı telefonlarda dahi çift kameraya rastlamak mümkün. Peki, nedir bu çift kamera? Ne işe yarar? Neden bütün büyük markalar çift kamera kullanmaya başladı? Tüm bu soruların yanıtlarını bu makalemizde vereceğiz.

Derinlik Sensörü

Çift kamera teknolojisinden bahsedeceksek, öncelikle bu teknolojinin en büyük özelliği olan derinliği konuşmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi insanlar olarak bizler nesneleri üç boyutlu olarak görürüz. Bunun nedeni, iki gözümüzün konumları gereği nesneleri üç boyutlu olarak algılayarak birbirinden ayırmasıdır.

Çift kamera teknolojisindeki düşük çözünürlüklü ikincil kameranın da görevi tam olarak budur. İkincil kamera, fotoğrafı çekilmek istenen nesnenin arka plandan ayrılmasını sağlar. Yazılım da arka planı bulanıklaştırır, böylece ‘sanal’ bir derinlik efekti verilmiş olur.

Tabii bu yöntemin de bazı açıkları vardır. Fotoğrafta nesneler her zaman kusursuz olmaz. Örneğin; rüzgarlı bir günde uzun saçlı birinin fotoğrafına derinlik oluşturmaya çalışırken saç uçlarının bulanıklaştığını görebilirsiniz. Bunun nedeni ikincil kameranın nesneyi arka plandan ayırmaya çalışırken ışığın da etkisiyle küçük detayları kaçırmasıdır.

Tek Renkli Kamera

Çift kamera teknolojisinin bir başka popüler uygulaması da tek renkli kameralardır. Bu teknolojide her iki kamera da aynı sensörlere, diyafram açıklıklarına, merceklere ve odaklama sistemlerine sahiptir. Tek fark, ikincil kamerada RGB renk filtresinin bulunmamasıdır. Bu nedenle ikincil kamera renkleri ayırt edemez, fakat ana kameraya göre daha fazla ışık alabilir.

Çekim yaptığınızda yazılım, iki kameranın görüntüsünü birleştirir. İki kameranın da çözünürlüğü yüksek olduğu için elde edilen fotoğraf çok daha detaylı ve normal kameraya göre çok daha az karıncalanma oluşur. Tüm bunların toplamına bakıldığında tek kameraya göre çok daha kaliteli bir fotoğraf elde edilir.

Tek renkli çift kamera uygulamasının en önemli temsilcisi Huawei P9 olmuştu. Fakat ondan sonra çok az sayıda cihaz bu uygulamayı tercih etti. Siyah beyaz fotoğrafın çok az sayıda kullanıcı tarafından tercih ediliyor olması, bunun nedenlerinden biri olabilir.

Geniş Açı Kamerası

Geniş açı kamerası, adından da anlaşıldığı gibi akıllı telefonlarımız ile çok daha geniş perspektifte fotoğraflar çekmemizi sağlıyor. Bu çift kamera uygulamasının en büyük temsilcisi ise LG oldu.

İlk kez geçtiğimiz yıl tanıtılan LG G5’te gördüğümüz çift kameralı geniş açı teknolojisinde, 16MP 29mm odak uzaklıklı f/1.8 diyafram açıklığı olan ana kameraya, 8MP çözünürlükte 12mm f/2.4 ikincil kamera eşlik ediyordu. Bu kameralar her ne kadar muazzam bir görüş açısı sunuyor olsalar da bazı dezavantajları bulunuyor.

İkincil kameranın çözünürlüğü düşük olduğu için geniş açılı fotoğrafların kenarlarında ciddi görüntü bozulmaları yaşanıyordu ve fotoğraflar çok fazla balık gözü efekti verilmiş gibi duruyordu. Fakat LG çıkardığı her yeni amiral gemisinde bu teknolojiyi biraz daha geliştirdi ve en son tanıtılan LG V30’da görüntü bozulmaları minimum seviyeye indirilmişti.

Telefoto Kamera

Günümüzde en fazla kullanılan çift kamera uygulaması telefotudur. Telefoto lensin çalışma prensibi, geniş açının ile tam tersidir; cihazın daha fazla nesne görmesini değil, optik yakınlaştırma ile tek bir nesneye odaklanmasını sağlar.

İlk kez iPhone 7 Plus ile teknoloji gündemini meşgul eden telefoto kameralar, ana kameradan iki kat daha fazla odak uzaklığına sahiptir. Bu nedenle x2 optik yakınlaştırma yapılabilmesine imkan verir.

Akıllı telefonlarda bulunan yakınlaştırma özelliği dijitaldir ve bu nedenle çekim yaparken nesneyi yakınlaştırdıkça görüntü kalitesi bozulur. Telefoto kamera ile x2 optik yakınlaştırmanın üzerine dijital yakınlaştırma yaptığımız için daha iyi kalitede görüntüler elde ettiğimizi söyleyebiliriz.

Telefoto kameranın bir başka avantajı ise geniş açılı kameralara göre daha az görüntü bozulmasına sahip olmasıdır. Bu nedenle portre fotoğraflarda çok daha başarılıdır. iPhone 7 Plus ve 8 Plus’daki portre modunun bu kadar başarılı olmasının nedeni de budur.

Fakat telefoto kameranın da dezavantajları vardır. Şu ana kadar pek çok amiral gemisinde gördüğümüz telefoto kamera uygulamasında hiçbir üretici iki kamerayı birebir aynı yapmayı beceremedi. Bu nedenle sistem her ne kadar kullanıcıları memnun etse de, potansiyelinin altında performans sergilemektedir.

Geçtiğimiz yıl iPhone 7 Plus çıktığında f/1.8 diyafram açıklığı bulunan ana kameraya f/2.8 diyafram açıklıklı kamera eşlik ediyordu ve OIS desteği de bulunmuyordu. iPhone X’da da ikincil kameranın diyafram açıklığı f/2.4. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 ise iki kamerada da aynı çözünürlüğü sunsa da f/2.4 diyafram açıklığı bulunan ikincil kamera, f/1.7 diyafram açıklığı bulunan ana kameranın gerisinde kalıyor. Bu nedenle telefoto kamera, düşük ışıkta yalnızca x2 optik yakınlaştırmaya yardımcı olabiliyor.

Sonuç olarak çift kameralı akıllı telefonlar, tek kameralı cihazlara göre her koşulda daha iyi fotoğraf kalitesi sağlıyorlar. Bazıları bunu siyah beyaz fotoğraflarla yaparken bazıları geniş açıyla bazıları ise optik yakınlaştırma ya da portreler ile yapıyorlar.

Sizin en beğendiğiniz çift kamera uygulaması hangisi?