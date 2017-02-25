Çift Kameralı Asus Zenfone 3 Zoom'un Çıkış Tarihi Ertelendi

Asus yetkililerinin bir kullanıcıya verdiği yanıta göre Zenfone 3 Zoom modeli çeşitli iyileştirmelerden dolayı beklenenden daha geç satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Asus, Zenfone 3 ailesinin Türkiye lansmanını gerçekleştirmiş ve Zenfone 3 modellerini ülkemizde satışa sunmuştu ancak lansmanda kamera özellikleriyle dikkat çeken Zenfone 3 Zoom modelinin henüz satışa çıkmayacağı, model üzerinde çeşitli geliştirmelerin sürdürüldüğü belirtilmişti.

Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde Asus'un Zenfone 3 Zoom modeli henüz satışa çıkmadı. Bunun üzerine Zenfone 3 Zoom'u sabırsızlıkla bekleyen bir kullanıcının Asus'un resmi Facebook hesabına yazdığı iletiden sonra konuyla ilgili Asus açıklama yaptı.

Asus, bu kullanıcıya verdiği yanıtta "Maalesef, Asus Zenfone 3 Zoom 2. çeyreğe ertelendi. Sizin ve diğer herkesin harika bir telefon kullanması için bazı özellikleri daha iyi yapmak için tekrar çalışıyoruz." dedi. Böylelikle Asus Zenfone 3'ün çıkış tarihi için bu yılın ikinci çeyreği de resmi olarak gösterilmiş oldu.

Asus Türkiye yetkililerinin belirttiğine göre Zenfone 3 Zoom modeli piyasaya çıktığında ülkemizdeki kullanıcılarla da buluşacak.