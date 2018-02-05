Xiaomi gibi markalarla rekabeti amaçlayan diğer kaydadeğer ekonomik cihazlarda olduğu gibi Pi modelinde de arka yüzde iki adet kamera ve ön yüzdeki home tuşuna gömülmüş bir adet parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Düşük seviye yeni akıllı telefonunu Sharp Pi adıyla duyuran Sharp, telefonu Vietnam ve Endonezya'da 130$ fiyat etiketiyle satışa çıkardı. Xiaomi gibi markalarla rekabeti amaçlayan diğer kaydadeğer ekonomik cihazlarda olduğu gibi Pi modelinde de arka yüzde iki adet kamera ve ön yüzdeki home tuşuna gömülmüş bir adet parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefonun dış yüzeyinin polikarbonattan yapıldığı belirtiliyor fakat, antenin arka panelin üst bölümünden alt bölümüne kadar uzanıyor olması, yapım maddesinin farklı olabileceğine işaret ediyor.

5.2 inç ebatındaki IPS LCD ekranın çözünürlüğü ise 1280 x 720 piksel. Ekran gövde oranı ise 16:9 olarak belirlenmiş. Diğer bir deyişle Pi SHARP'ın görüntü teknoloji alanındaki iddialı beklentilerini temsil etmediği gibi, firmanın Aquos serisi telefonlarındaki bütünsel ekran konseptine de uyum sağlamıyor. Alt ve üst çerçevede bulunan boşlukların oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ön panelin alt bölümünde sadece fiziksel bir home tuşu bulunmuyor, aynı zamanda yan taraflarında da bazı işlevleri yerine getirdiği anlaşılan tuşlar bulunuyor. Hoparlör ızgarası arka yüzün alt bölümünde konumlandırılmış. Ana dual kamera kurulumu ise LED flashın hemen yanına, yatay olarak yerleştirilmiş. Arka yüzde yer alan kameralardan birincil kameranın çözünürlüğü 12 megapiksel, ikincil kameranın ise 2 megapiksel olmakla birlikte, amiral gemisi modellerde bulunan kamera çekim kalitesinin beklenmemesi gerektiğini belirtmekte fayda var. Ön yüzde yer alan kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu kameranın flash'ının olmadığını görüyoruz.

MediaTek MT6737T çipseti üzerinde çalışan cihazın dört adet CPU çekirdeği bulunuyor. Bu çekirdekler 1.3GHz'e kadar saat hızına sahipler. Cihazın ön belleği 2 GB. 16GB hafızası bulunan cihaz aynı zamanda microSD desteği sunuyor. Bağlantı tarafında Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve 4G LTE özellikleri taşıyor. Android 7.0 Nougat üzerinde çalışan telefonun bataryası ise 3.000 mAh kapasitesine sahip.