Note 8, S8 +’ın En Beğenilmeyen Özelliğini Devam Ettiriyor!

Samsung’un bu yıl içinde çıkartacağı ikinci amiral gemisi telefonu Note 8 çift kamerayla geliyor. Ancak Samsung, S8 Plus’ın fazlasıyla tepki toplayan parmak izi sensörü için seçilen yeri gelenekselleştiriyor.

2017 yılını ortaladık ve akıllı telefon dünyasında her firma, artık tüketicisine daha özel bir şekilde seslenecek cihazlar üretmeye çalışıyor. Özellikle Samsung bu yıl boyut olarak 3, model olarak 2 farklı amiral gemisini piyasaya sunmuş olacak. Mart ayında tanıtılan ve Android’in tahtına oturan S8 ve S8 Plus ailesi oldukça beğenildi. Hatta S8 Plus’ın tek kalıcı sorunu olarak parmak izi sensörünün yeri işaret ediliyor. Çoğu kullanıcı telefonun uzunluğundan dolayı, arka kameranın yanında bulunan sensöre parmak uzatmakta zorlanıyor.

Artık Samsung Galaxy Note 8’in resmi duyurusuna birkaç uzaktayız ve telefon hakında her geçen gün daha detaylı bilgiler ediniyoruz. Özellikle Çin’in sosyal medya devi Weibo'dan yapılan sızıntılar, büyük doğruluk payı taşıyorlar. Cihazın teknik özellikleri daha önce sızdırılmıştı ve hemen aşağıdaki haberimizded de bundan bahsetmiştik:

Edinilen bilgilere göre telefon Ağustos’tan sonra piyasaya sürülecek. O tarihlerde geçekleşecek IFA 2017 etkinliği kapsamında LG, Apple gibi devlerin kendi cihalarını sunmalarını bekliyoruz. Samsung da büyük bir sürpriz yaşatmazsa, Apple'ın iPhone 8’i tanıtmasından önce Note 8 için sahnede olacak:

Buraya kadar Note 8’in geleceği hakkında biraz bilgi sahibi olmamızı sağlayan sızıntılar, yukarıdaki görselde gördüğünüz üzere S8 Plus’taki bahsi geçen parmak izi yeri sorununun devam edeceğini öngörüyor. Samsung, büyük ısrarlar sonucunda gelen çift arka kameranın yanına konumlandırmakta ısrarcı olduğu sensör için yeniden tepki toplayacağa benziyor.