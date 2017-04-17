Çift Kameralı Galaxy S8 Plus Görütülendi!

Samsung, çift kameralı cihazlara sempati duymaya başladı. Yeni bir prototip bunu ortaya koyuyor.

Samsung'un Galaxy S8 modelleri için çift kameraya sahip bir tasarımı denediği neredeyse kesinlik kazanan söylentiler arasındaydı. Şirketin geçen verdiği bilgilere göre, henüz çift kamera için gerçekçi bir değer görmedikleri için ve piyasada çift kamaranın geçici bir trend olacağını düşündükleri için yeni modellerinde bu teknolojinin kullanılmadıklarını biliyorduk.

Ancak Samsung’un pazardaki talebi karşılamak amacıyla böyle bir cihaz üzerinde çalışmaya devam ettiği ve bunu Galaxy S8’ler üzerinde denediği söylentileri anlaşılan o ki boşa çıkmamış. S8 ailesinin tek kamerasını değiştirip yerine çift lensli bir seçenek daha üretmek ne kadar akıllıca olur orası bilinmez.

Samsung ayrıca, daha fazla sensör, lens, RAM ve CPU gücünü gerektireceğinden dolayı çift kameranın toplam sistem maliyetini de arttıracağını belirtiyor. Yeni bir S8 modeli beklemek açıkçası manasız olacak fakat Samsung’un Note serisi her zaman Galaxy S serisinden daha fazla özellikle gelmiştir. Bu deneme belki de muhtemel Note 8 için bir hazırlıktır.

Samsung’un son alışmları hakkındaki tüm haberleri sıcak sıcak servis ediyoruz. Note 8 ve iPhone 8’in çıkış tarihi yaklaştıkça bizi takipte kalın :)