Çift Kameralı Orta Seviye Oppo A77 Göründü

Çinli telefon üreticisi Oppo tarafından yeni bir orta seviye model olacak olan A77 hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’dan daha önce de söylentilerini duyduğumuz orta seviye telefonun bilgileri ortaya çıktı.

Şirket içinde gerçekleştirilen bir sunum sırasında ortaya çıkan görselde akıllı telefon hakkında bir kaç detay daha belirli oldu. Oppo firmasının diğer orta segment telefonları gibi kamera odaklı bir model olacak olan A77, Snapdragon 625 çipseti ve 4 GB RAM ile birlikte gelecek. 14nm altyapısında üretilen Snapdragon 625 her ne kadar verimli bir çipset olsa da, 2017 standartlarında firmadan bir Snapdragon 630 beklerdik.

Firmanın önemsediği kamera departmanında 16 ve 13 MP’lik iki lense sahip olacak cihazda 5.5 inçlik Full HD çözünürlüklü, panel türü belli olmayan bir ekran yer alacak. 3200 mAh’lik bir pil, tüm gün ışıkları yanık tutacak. Android 7.1.1 yüklü gelecek model, 64 GB dahili hafızaya sahip olacak.