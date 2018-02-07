Samsung Galaxy C10 Plus AnTuTu'da Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy C10 Plus'un teknik özellikleri AnTuTu'da ortaya çıktı. Çift kameralı olması beklenen cihaz, seviyesine göre oldukça iyi bir donanıma sahip.

İlk kez geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Samsung’un yeni orta seviye akıllı telefonları Galaxy C10 ve C10 Plus hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. SM-C9100 model numarasına sahip olan Galaxy C10 Plus’ın AnTuTu test sonuçları ortaya çıktı.

Önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarı ile Galaxy C10 Plus, çift arka kameraya sahip olacak ve cihazda Galaxy C9 Pro’da olduğu gibi Samsung’un kendi üretimi 1080p Full HD çözünürlükte 6 inçlik bir Super AMOLED ekran bulunacak.

Ortaya çıkan AnTuTu sonuçları ise cihazın diğer teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alacak olan cihaz, 6GB RAM’e ve 64GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca cihazın Full HD ekrana sahip olacağı da bir kez daha görülüyor.

Samsung, henüz yalnızca birkaç cihazı için Android Oreo güncellemesi üzerinde çalışıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy C10 Plus da diğer Samsung akıllı telefonlar gibi Android Nougat işletim sistemi ile çalışacak. Fakat ilerleyen dönemde Oreo güncellemesi alması da muhtemel.