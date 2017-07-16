Çift Kameralı Galaxy C10'un Fotoğrafları Sızdırıldı

Samsung'un çift kameralı olarak çıkaracağı artık kesinleşen Galaxy C10, yeni fotoğraflarıyla karşımızda.

Samsung, yeni orta-üst seviye modeli için biraz daha zaman harcayarak şimdiye kadar bekledi. Yakın zamanda çıkması beklenen Galaxy C10, söylenildiği üzere çift kameraya sahip olacak.

Mayıs ayı civarında ortaya çıkan bilgisayar tasarımı görsellerindekiyle birebir örtüşen gerçek fotoğraflar, arka taraftaki çift kamerayı ve C serisinden alıştığımız mat metal gövdeyi gösteriyor.

Dikey şekilde konumlandırılmış çift kamera, kendine ait kamera çıkıntısında yer alıyor. Bunlardan bağımsız şekilde yanda konumlandırılmış çift LED flaş da tasarımla uyuşuyor.

6 inçlik Full HD AMOLED bir ekranla gelmesi beklenen C10, 6 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisini içerebilir. MicroSD kart desteği ve 64/128 GB dahili depolamaya sahip olacak telefonun arka tarafında 13 MP çözünürlüğünde çift kamera yer alacak. Pil kapasitesinin 4.000 mAh olması beklenen telefonun fiyatı ya da çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi yok.