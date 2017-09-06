Çift Kameralı ve 4.000 mAh Pilli Lenovo K8 Plus Satışta

Akıllı telefon dünyasında özellikle bütçeye karşı hassas segmentte kendine yer bulmuş olan Lenovo, Hindistan'da yeni K serisi modelini satışa çıkardı.

Lenovo'nun inanılmaz derecede popüler K serisi akıllı telefonları, en büyük pazarlardan birinde; yani Hindistan'da yeni bir modeliyle satışa çıktı. Yeni model hakkında daha önceden ufak tefek bilgilere sahip olmuş ve tanıtımını görmüştük ancak ürünün satışa çıkmasıyla tüm detaylar kesinlik kazandı.

K serisinin yeni Note ürünü resmi olarak duyurulmuş olsa da K8 Plus henüz duyurulmamıştı. En büyük özellik olarak çift arka kamera kurulumu ve 4.000 mAh'lik bataryaya sahip olan akıllı telefon, 5,2 inçlik Full HD bir ekrana ve MediaTek Helio P25 çipsetine sahip. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamayla gelen ürün, microSD kart desteği sayesinde 128 GB'a kadar harici depolamaya sahip olabiliyor.

Cihazın imza özelliği diyebileceğimiz arka taraftaki çift kamera, 13 ve 5 MP'lik iki adet sensörden meydana geliyor. Özel olarak herhangi bir fonksiyonu bulunmayan ikincil kamera sadece herkesin son zamanlarda çok sevdiği bokeh efektini yapabiliyor. Cihazın ön tarafında yer alan 8 MP'lik selfie kamerası, LED flaş ile desteklenerek karanlık selfie'leri ortadan kaldırmış.

Boyutuna göre gayet büyük olan 4.000 mAh'lik bir pille donatılmış akıllı telefon, 2 günlük kullanım veya 20 saatlik video oynatma süresini mümkün kılıyor. Ses geliştirme kısmında Dolby Atmos ile gelen akıllı telefon, yan tarafında varsayılan olarak müzik oynatıcıyı açmak üzere programlanmış fiziksel bir tuşla geliyor. Bu tuş neyse ki istediğiniz programı açmak için kişiselleştirilebiliyor. (Neden Samsung, neden?!)

Cihaz hakkında son olarak bahsedilebilecek özellikler, arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu, değiştirilmemiş saf Android 7.1.1 Nougat. Firma cihazı tanıtırken Android 8.0 Oreo'ya yükseltileceğini belirtti. Flipkart'ta listelenmiş ürün yarın yerel saatle 12'de satışta olacak. Buradan linkine ulaşabileceğiniz ürün 10.999 INR ya da TL karşılığıyla yaklaşık 590 liradan ulaşılabilecek. Telefon ülkemize girerse muhtemelen 1.000 liranın üzerinde giriş yapacaktır.