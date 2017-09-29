Redmi Note 5'in Konsept Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin orta segment için üzerinde çalıştığı Redmi Note 5 için konsept görüntüleri ortaya çıkmaya başladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz ay yeni akıllı telefonu Redmi Note 5A’yı tanıttı. Note 5A’nın tanıtılmasının ardından gözler Redmi Note 5’e çevrilmişti.

Bugüne geldiğimizde Note 5’e ait ilk görsellerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Görsellerin tamamen sızıntı olduklarını söyleyemeyiz, fakat konsept tasarımların da beklenen tasarıma yakın olduğu kesin.

Redmi Note 5, genel anlamda Note 5A ile benzer tasarım çizgilerine sahip. Buradaki temel fark, Note 5’in daha ince çerçevelere ve çift kameraya sahip olması.

Xiaomi, Redmi Note 5’i 3GB RAM/32GB depolama ve 4GB RAM/64GB depolama olmak üzere iki farklı varyant olarak piyasaya sürecek. Ayrıca cihazlar, satışa sunulduğu ülkeye göre bazıları Snapdragon 660’dan bazıları ise Helio P25’ten gücünü alacak.

Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 660 / Helio P25

RAM: 3GB / 4GB

Depolama: 32GB / 64GB

Ekran: 5.5 Full HD çözünürlük

Arka Kamera: 16MP ana 5MP ikincil kamera

Ön Kamera: 12MP

Pil: 4000mAh

Android Nougat işletim sistemi ve Xiaomi’nin MIUI 9 arayüzü ile kutudan çıkması beklenen Redmi Note 5’in fiyatı ve tam çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor.