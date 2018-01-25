Xiaomi Redmi Note 5'in Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni orta seviye akıllı telefonu Redmi Note 5 için hala bir lansman tarihi belirlenmiş değil. Buna karşın cihazın teknik özellikleri Çin’in ürün kalitesi sertifikalandırma standartında listelendi.
Android Nougat üzerine kurulu MIUI 9 arabirimi ile çalışacak olan Redmi Note 5, 18:9 en-boy oranına sahip 5.99 inçlik bir ekrana sahip olacak. 4100mAh bataryası ile bir-bir buçuk gün arasında şarj süresi sunacak olan cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyecek.
Xiaomi Redmi Note 5 Özellikler (Sızıntı)
İşlemci: Snapdragon 636
RAM: 3GB/4GB
Depolama: 32GB/64GB
Ekran: 5.99 inçlik Full HD+
Arka Kamera: 16MP+5MP
Ön Kamera: 8MP (Yüz tanıma kilidi destekli)
Batarya: 4100mAh
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Arayüz: MIUI 9
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Fiyat konusuna geldiğimizde ise Xiaomi Redmi Note 5’in 3GB RAM/32GB ROM’lu versiyonunun 880 TL, 4GB RAM/64GB ROM’lu versiyonunun ise 1060 TL fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Elbette bu fiyatlara vergiler dahil değil.