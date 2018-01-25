Xiaomi Redmi Note 5'in Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi Redmi Note 5'in teknik özellikleri sonunda ortaya çıktı. Cihaz, orta seviye bir Snapdragon işlemci ile güçlenirken parmak izi tarayıcıya ek olarak kullanıcılara yüz tanıma kilidi özelliği sunacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni orta seviye akıllı telefonu Redmi Note 5 için hala bir lansman tarihi belirlenmiş değil. Buna karşın cihazın teknik özellikleri Çin’in ürün kalitesi sertifikalandırma standartında listelendi.

Android Nougat üzerine kurulu MIUI 9 arabirimi ile çalışacak olan Redmi Note 5, 18:9 en-boy oranına sahip 5.99 inçlik bir ekrana sahip olacak. 4100mAh bataryası ile bir-bir buçuk gün arasında şarj süresi sunacak olan cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyecek.

Xiaomi Redmi Note 5 Özellikler (Sızıntı)

İşlemci: Snapdragon 636

RAM: 3GB/4GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 5.99 inçlik Full HD+

Arka Kamera: 16MP+5MP

Ön Kamera: 8MP (Yüz tanıma kilidi destekli)

Batarya: 4100mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Arayüz: MIUI 9

Fiyat konusuna geldiğimizde ise Xiaomi Redmi Note 5’in 3GB RAM/32GB ROM’lu versiyonunun 880 TL, 4GB RAM/64GB ROM’lu versiyonunun ise 1060 TL fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Elbette bu fiyatlara vergiler dahil değil.