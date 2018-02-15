Xiaomi Redmi Note 5 Pro ile Çelikmiş Fotoğraflar

Xiaomi'nin yeni orta seviye çift kameralı telefonu Xiaomi Redmi Note 5 Pro'nun kamera performansını merak ediyorsanız bu fotoğrafları inceleyebilirsiniz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, dün düzenlediği tanıtım etkinliği ile yeni orta seviye akıllı telefonları Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro’yu duyurmuştu. Redmi Note 5 Pro’nun Redmi Note 5’e göre en büyük artılarından biri de çift kameraya sahip olması.

Çift kamera teknolojisi, daha iyi detay yakalamasının yanı sıra son dönemde oldukça popülerleşen arka plan efektinin doğal bir şekilde oluşturulabilmesini sağlar. Arka plan bulanıklığı da fotoğraflara daha ‘profesyonel’ bir hava katar.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Sony IMX486 sensöre sahip 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı bir ana kameraya sahip. Bu kamerayı 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığı bulunan ikincil bir kamera destekliyor.

Fakat rakamlar ve teknik detaylar her şey değildir. Kamera performansını test etmenin en iyi yolu, o kamera ile çekilmiş fotoğrafları incelemektir.

Standart gün ışığı altında Xiaomi Redmi Note 5 Pro’nun seviyesine uygun kalitede fotoğraflar çektiğini söylemek mümkün. Fakat cihaz çift kameranın getirdiği avantajı, arka plan bulanıklığı oluştururken açık bir şekilde gösteriyor. İşte Xiaomi Redmi Note 5 Pro ile çekilmiş bazı fotoğraflar: