Çift Kamerası ve Metal Gövdesiyle Galaxy J7+ Fotoğrafları

Samsung'un çift kameraya sahip ikinci akıllı telefonu olacağı söylenen Galaxy J7+ modelinin fotoğrafları paylaşıldı.

Samsung'un Galaxy Note 8 ile bombayı patlatmasının ardından (kim bilir, belki gerçekten patlar) çift kameralı sisteme resmen geçmiş oldu. Artık üst segmentte neredeyse tek kameralı telefon göremediğimiz 2017 yılında bu trend orta seviyeye de kayıyor gibi görünüyor.

Galaxy J7+, uzun zamandır farklı isimlerle söylentiler ve sızıntılarda ortaya çıkmıştı. Kanlı canlı fotoğrafları paylaşılan akıllı telefon, üst seviye modellere taş çıkaracak bir güzellikte -tabi ki güzellik görecelidir- metal kasaya sahip. Arka tarafta yer alan çift kamerayı gözümüze gözümüze sokan paylaşımcılar, cihazın her açısından fotoğrafları da bizden esirgememişler.

Cihazın ön tarafında bizleri 5,5 inçlik Full HD çözünürlüklü bir ekran karşılıyor. Galaxy Note ve S serilerinde gördüğümüz Infinity Display tabi ki bu cihazda mevcut değil, bu nedenle ön altta yer alan parmak izi sensörüne ulaşmak diğerlerine göre çok daha kolay. Samsung'un tasarım çizgisinden uzak olmayan cihaz metal yekpare gövdeye sahip, minimalist ve temiz bir albeni çoğu kullanıcıyı cezbeden bir tasarım.

Kameranın donanımı hakkında şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler 13 ve 5 MP'lik iki sensör kullanılacağını işaret ediyor. 13 MP çözünürlüklü lens f/1,7 diyafram açıklığına sahip olacakken 5 MP'lik lens ise f/1,9'luk açıklığa sahip olacak. Cihazın işlem gücünü yerine getirecek donanım hakkında ise bilgiler biraz belirsiz. 8 çekirdekli 2,39 gHz'lik bir birimin görev yapacağı söylenen cihaza 4 GB RAM eşlik edecek. Batarya 3.000 mAh seviyesinde kalırken dahili depolama da 32 GB ile taban sınıfta tutulmuş. MicroSD kart desteği sunacak telefon Android Nougat yüklü olarak gelecek.

Bu hafta içerisinde başlayacak IFA fuarında tanıtılması mümkün olan cihaz hakkında yeni gelişmeler için takipte kalın.