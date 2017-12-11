Samsung Galaxy A8+ Çalışır Halde Görüntülendi!

Samsung'un yeni orta-üst seviye modelleri Galaxy A8 ve Galaxy A8+ hakkında sızıntılar artmaya devam ediyor. Son olarak cihazın çalışır halde bir videoda görünmesi, ay sonuna kadar tanıtılma ihtimallerini arttırdı.

Kısa bir süre önce sizlere Samsung’un Galaxy A serisinde tasarım ile birlikte model isimlendirmelerini de değiştireceğini aktarmıştık. Yeni ortaya çıkan iki sızıntı, Galaxy A8 ve Galaxy A8+’ın teknik özellikleri hakkında çok daha detaylı bilgiler sağlıyor.

Öncelikle cihazlar uzun zamandır gerçekleşen sızıntılarda söylendiği gibi infinity display tasarıma sahip. Aşağıdaki videoda da görüldüğü gibi büyük ekranlı model olan Galaxy A8+, 6 inçlik Full HD+ çözünürlükte Super AMOLED bir ekrana sahip.

Sızıntıya göre Galaxy A8+'nın en can alıcı özelliği, arkada f/1.7 diyafram açıklığına sahip 16MP’lik tek bir kamera bulunurken önde yine f/1.7 diyaframlı 16MP’lik ana kameraya ek olarak 8MP ikincil kamera bulunması. Böylece selfie’lerde de arka plan bulanıklığı oluşturabileceksiniz.

Galaxy A8+’ın donanım özelliklerine baktığımızda ise Exynos 7885 işlemciden gücünü aldığını, 6GB RAM’e sahip olduğunu ve MicroSD kart ile 256GB’a kadar arttırılabilen 64GB dahili depolama alanı bulunduğunu görüyoruz. IP68 sertifikasına sahip cihazda hızlı şarj destekli 3500mAh batarya bulunuyor.

İkinci sızıntı ise SM-A530 ve SM-A730 model numaralı Galaxy A8 ve Galaxy A8+’ın kullanım kılavuzlarından alınan teknik çizimlere ait. Videoda görünen cihazla son derece uyuşan teknik çizimler cihazların hem tasarımını hem de çift ön kamera ile geleceklerini doğruluyor.

Çizimlerden anladığımız kadarı ile Galaxy A8 ile Galaxy A8+ arasındaki fark bazı donanımlardan ve ekran boyutundan ibaret olacak. Ayrıca USB Type-C bağlantı girişine sahip olacak cihazların her ikisinin de hem çift hem de tek SIM’li versiyonları satışa çıkacak.