Çift Şarj Destekli Quick Charge 4.0+ Duyuruldu!

Qualcomm, Quick Charge 4.0'I çıkaralı 6 ay olmadan Quick Charge 4.0+'ı duyurdu. Yeni teknoloji, birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.

Qualcomm'un 6 ay önce duyurduğu Quick Charge 4.0 teknolojisinin ardından bugün Quick Charge 4.0+ duyuruldu. 4.0'da 15 dakikada yüzde 50'ye ulaşabilen hızlı şarj teknolojisi, 4.0+'la birlikte daha da gelişiyor ve tüm şarj süresi yüzde 15 daha hızlı tamamlanıyor. Performans artışıyla birlikte güvenliğin de ağırlıklı olduğu 3 yeni özellik tanıtıldı.

Yeni teknoloji ile birlikte gelen özellikler, gelecek yıllarda geliştirilerek daha da başarılı teknolojileri doğurabilir. Bunlar arasında en dikkat çeken teknoloji ise “Çift Şarj”. Çift Şarj, şarj akımı ve daha düşük termik dağılım sayesinde yüzde 15’e kadar daha hızlı performans sunacak.

Yeni sistem yalnızca güce değil, güvenliğe de önem veriyor. Quick Charge 4.0+, hem kasa hem de konektör sıcaklık seviyelerini aynı anda izleyebiliyor. Bu da aşırı ısınmayı önceden fark edilerek kısa devrenin önüne geçilmesini sağlıyor.

Son olarak akıllı termal dengelemeyi getiren Qualcomm, elektrik akışını yönetecek ve daha stabil bir güç dağılımı sunacak.

Yeni sistemi ilk kullanacak telefon da açıklandı. Çin’de bu hafta piyasaya çıkacak Nubia Z17, bu teknolojiyi ilk alacak telefon oldu. Büyük firmalar Nubia’nın bu yeni teknolojiye nasıl tepki verdiğini görerek, adımlarını ona göre atacaklardır.