Dünyanın En Siyah Maddesine İlham Olan Canlı: Cennet Kuşu!

Bu kuşlar ve uzay mühendisleri arasında ciddi bir ortak nokta var. Bilim, uzun yıllardır ışığı farklı formlarda gözlemlemek için mutlak siyahı yapay ortamda üretmeye çalışıyor. Peki biz bu siyahın tamamen doğal bir şekilde var olduğunu söylesek? Baktığınızda gözlerinizi kör edecek kadar siyah, cennet kuşlarıyla tanışın.

Bir tarafta tüm gücüyle seferber olan bilim insanları, diğer tarafta ise tamamen doğal şartlarda yetişen vahşi yaşamın belki de en ilginç kuşu. İkisi de dünyanın en siyah yüzeylerini üretmek konusunda tam bir usta. Fakat bilim insanları bunu kasten yapıyor ve milyonlarca dolar harcıyorken, kahramanımız cennet kuşu hiç de zorlanmıyor.

Papua Yeni Gine’nin çevresel dokusuna has olan bu cennet kuşu türünün erkek bireyleri, çiftleşme dansları sırasında renkten renge bürünüyorlar:

Cennet kuşlarının bu tüyleri, bir savunma ve cazibe yeteneği olarak kullandıkları aşikar. Hatta dişisine kur yapan bir erkeğin şekilden şekilde girdiği görüntülerde mutlak siyahın kör ediciliği daha net anlaşılıyor:

Papua Yeni Gineli cennet kuşlarının erkek bireylerinde bulunan tüyler araştırma altında:

Cennet kuşları bütün cinsleriyle birlikte evrimsel süreçte elbette çok değiştiler. Ancak hiçbiri bu tüylere sahip olan cinsleri kadar gizemli özelliklere sahip olamadı. Kadifemsi siyahlık, onların dansları için sergiledikleri renkleri daha görünür kılıyor. Muhtemelen gerçekleştirdikleri şeyin de farkında değiller.

Optik ölçümler, bu tüylerin ışığın %99.95’ini emdiğini ortaya koydu:

Uzaydaki uydularımızda bulunan güneş panelleri, olabildiğince az ışık yansıtmaya duyduğumuz teleskop sistemleri de benzer özelliklere sahip yüzeylere ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle yapay ortamda üretilen Vantablack gibi materyaller, bilim dünyasının doğayı büyük bir ustalıkla ve birkaç milyonlarla nasıl taklit edebildiğini gösteriyor.