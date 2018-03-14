İnsanlara sanal ortamda gerçek hayvanlar alıp, hiç görmedikleri çiftlikler kurma imkanı sunan platformun bu yönü, kara para aklama işlemleri için sadece bir maske olabilir mi? Bir yazılımcının tarafımıza ulaştırdığı bilgilerden hareketle konuya değindik.

Çiftlik Bank, bakanlıkların soruşturmalarına maruz kaldığı son iki ay boyunca sessiz sedasız üye toplamaya devam etti. Devletin oluşuma karşı harekete geçmesi ve tesislerin basılmasından sonra kurucu CEO görevini üstlenen, memleketin çeşitli bölgelerinde çiftlikler açan ve buralarda pozlar veren Mehmet Aydın’nın Uruguay’a kaçtığı ortaya çıktı.

Dün bir Ekşi Sözlük yazarı tarafından ortaya atılan korkunç iddialar, Çiftlik Bank’ın FETÖ ile muhtemel ilişkisine kadar uzanıyordu. Akıllara “Acaba tüm sistem, dev bir kara para aklama oluşumunu gizlemek amacıyla mı kuruldu?” sorusu takılıyordu. Çiftlik Bank’ın tüm bu süreci maskeleme girişimi, soruşturmaların başladığı son iki ay boyunca da devam etti.

Yazılım uzmanı Fetdah Gümüş, 14 Mart’ta tarafımıza ulaşarak, Ekşi Sözlük yazarının aktardığı itiraf niteliğindeki olayların doğru olabileceğini, sistemin son derece güvensiz olduğunu aktardı. Hatta kendisinin de 2 ay önce sisteme rahatlıkla girdiğini, ancak hesaplarına para geçirmediğini belirtti. Gümüş’ün o tarihten bu yana tek amacı, insanlara Çiftlik Bank’ın ne kadar güvensiz olduğunu anlatmaktı.

“Bazı üyelere her türlü para aktarımı yapılabiliyordu”

Gümüş, sisteme girdiği sıralarda gözüne ilk çarpan şeyin, normalde standart kullanıcılara para aktarma limiti koyulmuşken, bazı kullanıcıların yüklü miktarlarda parayı sisteme sokup çıkartabildiklerini fark etmiş. Sonra sisteme normal bir üyelik açan Gümüş, ilerleyen tarihlerde gördüklerini şu şekilde aktarıyor: “70 bin lira yatıran bir yakınımdan sonra sisteme üye olup burada neler döndüğünü görmek istedim, araştırdım. Akan paranın haddi hesabı yoktu. Kesinlikle amaç halktan ufak şeyler koparmak değildi, tek amaç kara para aklamaktı.” dedi.

Bu işi bir örnekle detaylandıran yazılımcı, “Örneğin aklamak istediğiniz ve başkalarına aktarmanız gereken kara paralar var. Sisteme girip bir hayvan satın alıyormuş gibi paraları yatırıyorsunuz. Farklı hesaplar açıp bunu defalarca gerçekleştiriyorsunuz. Bunu da Papara üzerinden yaptığınız için o paranın kaynağını araştıran ya da soran-sorgulayan bir merci olmuyor. Çünkü her şey doğal ve mantık çerçevesinde bir suç teşkil etmiyor. Oradaki parayı da istediğiniz hesaba aktarabiliyorsunuz. Bunun için sadece sistemde yönetici yetkisine sahip olmanız yeterli” sözleriyle süreci aydınlatıyor.



Çiftlik Bank yatırımcıları ve Mehmet Aydın (ortada) bir çiftlik açılışı sırasında

Yani anlayacağınız binlerce üyenin yatırdıkları irili ufaklı binlerce TL, sistemin işleticilerinin umurunda bile değil. Yüzlerce yönetici hesapları üzerinden yapılan daha büyük işlemler, kontrolsüz bir şekilde sisteme girip çıktıkları anda ülke sınırları içinde aklanmış oluyorlar.

İki ay öncesinde başlayan soruşturma sürecinden bu yana sistemin mevcut üyelerinden bir kaçı, hala Çiftlik Bank’ı savunmaya ve iddiaları reddetmeye devam etti. Hatta bu üyelerin büyük bir çoğunluğu işin sadece maskesi olan kısımdaki yatırımlarıyla ilgileniyorlardı. İnsanlar, içeride paraları oldukları için doğal olarak onları geriye almadan sistemden ayrılmak istemediler.

Çiftlik Bank, yapılan yatırımlara rağmen hala boş olan çiftliklerin çıkmasına karşı Bitcoin üretimi yaptığına dair duyurular yapıyor, halkın güvenini kazanmak için yatırımcı olanların seviyelerini yükseltiyordu.

Ortaya çıkan terör örgütü bağlantıları ve kara para aklama girişimleri doğru mudur bilinmez. Ancak eğer kesin bir şekilde kanıtlanır ve resmi raporlara dökülürse, olan kandırılan insanlara olacak. Detaylar elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.