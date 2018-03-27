Çiftlik Bank’a para yatıranlar, yalnızca sıradan vatandaşlar değiller. Milyonlarca TL para kazanan futbolcular da paralarını Çiftlik Bank’a yatırmışlar.

Türkiye’deki en sansasyonel dolandırıcılık olarak tarihe geçen Çiftlik Bank ve CEO’su Mehmet Aydın, yaklaşık 132 bin üyesinden milyonlarca TL alarak bu paralarla birlikte Uruguay’a kaçmıştı. Sonrasında bu ülkeyi de terk ettiği ortaya çıkan Aydın’ın yalnızca sıradan vatandaşları değil, Süper Lig ve 1. Lig’de top koşturan futbolcuları da dolandırmış.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre Çiftlik Bank, 31 Temmuz 2016’dan itibaren 132 bin bin 222 katılımcıdan toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplamış. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Mehmet Aydın’ın dolandırdığı isimler arasında milletvekillerinin olduğu da basına sızmıştı.

Son gelen haberler, Çiftlik Bank’ın 600’e yakın futbolcudan da yatırım aldığını ortaya çıkardı. Milliyet’in yayınladığı habere göre Süper Lig ve 1. Lig’de top koşturan bu futbolculardan 100 milyon TL’nin üzerinde para toplandığı belirtiliyor.