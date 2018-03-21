Ülke tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından birisi olan Çiftlik Bank’ın son yıllarda çok sayıda klonu çıktı. Bunlardan birisi olan Birlik Beraberlik Hayvancılık da bakanlık soruşturmasına alındı. Şirketin sahibi Serkan Erden’in 1 milyon TL’sine el koyuldu, firma kara listeye alındı.

Ponzi sistemiyle binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın Uruguay’da gezerken, onun yolundan giden ve kopyalanmış sisteme sahip sayısız versiyona ilişkin operasyonlar devam ediyor. Anadolu Farm’a yönelik başlatılan soruşturmalara ek olarak Birlik Beraberlik Hayvancılık adıyla üye toplayan bir başka oluşum da sürece dahil edildi.

Son 1 yıldır faaliyet gösteren Birlik Beraberlik, bu vakte kadar yaklaşık 300 kişinin yatırım yaptığı bir yer oldu. Bu kişiler, şirketin kurucusu olan Serkan Erden isimli şahsın aynı yıl içinde 1 milyon lira kazanmasını sağladılar. Bu paranın bulunduğu hesaba bakanlık el koydu.

Bakanlık soruşturması dolayısıyla Birlik Beraberlik Hayvancılık, internet sitesi üzerinden şu mesajı paylaştı:

Üye alımını durduran platformun, tıpkı Çiftlik Bank ve varyasyonları gibi üyelerine hiç ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Sözcü gazetesine konuşan Serkan Erden şu açıklamada bulundu: “Şu an 1 milyon liralık tüm hesaplarım kapatıldı. Bankayı arıyorum hesabınız bloke edildi diyor. Bu sebeple sistem içerisinde üyelere ödemede yapamıyorum.” dedi.



Birlik Beraberlik Hayvancılık kurucusu Serkan Erden

Serkan Erden, ”Ben bir yıl önce bu tarz bir oyunda çok para kaybettim. Bu yüzden karımla neredeyse boşanacaktım. Ben de bu olay üzerine kendi sistemimi kendim kurdum. 1 yılda 1 milyon lira kazandım.” açıklamasında bulunuyor.

Birlik Beraberlik Hayvancılık yetkilileri, YouTube sayfalarından yaptıkları açıklamayla üyelerinin içini rahatlatmaya çalışıyor, firmanın tüm güvenilir şartlara sahip olduğunu açıklıyorlar.

Ancak bakanlık yetkilileri anlaşılan o ki firma yetkilileriyle aynı fikirde değiller. Çiftlik Bank ile süren büyük soruşturmalar zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor.