Geçtiğimiz hafta Bitcoin madenciliği yaptıklarına yönelik bir videoyla odak noktasının değişmeye başladığını gördüğümüz Çiftlik Bank, Facebook hesabı üzerinden Bitcoin madenciliği için cihaz satışına başlayacaklarını açıkladı.

Yakın geçmişte CEO’sunun yaptığı para transferleri sebebiyle ulusal haber kanallarında dahi gündem olan Çiftlik Bank’ın, en son yayınlanan bir video ile Bitcoin madenciliğine büyük yatırımlar yaptığını görmüştük. Şirketin resmi Facebook sayfasından yapılan bir paylaşıma göre Çiftlik Bank, artık Bitcoin madenciliği yapacak kişilere bunu yapabilecekleri cihazı satmaya başlayacak.

Bitmain Antminer S9 adındaki cihaz, yalnızca Çiftlik Bank üyelerine satılacak. Fiyatı ise 30 bin gümüş olarak belirlendi. Gümüş, Çiftlik Bank’ın sitesinde şu şekilde tanımlanıyor: “Üretimi sat dedikten sonra üretim miktarınızın %5'lik kısmı GÜMÜŞ bakiyesine yansımaktadır. Gümüş bakiyeniz ile ŞARKÜTERİ kısmından alış-veriş yapabilirsiniz.”

Yapılan duyuruda kullanıcılar, Çiftlik Bank’ta biriken gümüş dışında altın ile de Bitmain Antminer S9’u satın alabilecekler. Çiftlik Bank’ın yaptığı resmi açıklamanın tamamı şu şekilde: