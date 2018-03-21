Çiftlik Bank oyunuyla binlerce kişiden 500 milyon TL’den fazla para toplayıp bu paraların büyük bir kısmıyla Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın’a kırmızı bültenle arama emri çıkarıldı.

Çiftlik Bank’ın kaçak CEO’su Mehmet Aydın, geçtiğimiz hafta tası tarağı toplayıp yanına da yüz milyonlarca TL’yi alarak Uruguay’a kaçmıştı. Türkiye’nin gördüğü en büyük dolandırıcılıklarından birini yapan Aydın, ülkemizin Uruguay’da bir büyükelçiliğinin olmamasından yararlanarak böyle bir kaçakçılığa imza attı.

Bir süredir Mehmet Aydın için görüşmeler sürdüren Türkiye, 'tosun' için bir kırmızı bülten çıkardı. Türkiye’nin Uruguay’da büyükelçiliği olmadığı için Buenos Aires büyükelçiliğinden yardım isteyen Türkiye, Buenos Aires aracılığıyla Mehmet Aydın’a kırmızı bültenle arama emri çıkardı. Bilmeyenleriniz için Buenos Aires, Arjantin’in başkentidir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” diyerek, Çiftlik Bank mağdurlarının gönlüne biraz olsun su serpti. Uruguay, Buenos Aires büyükelçiliğini dinleyip Aydın’ı yakalar mı bilinmez, ancak Türkiye’de binlerce insan bu olayın gerçekleşmesi için gün sayıyor. Hatta bazı Çiftlik Bank mağdurları, Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile anlaşıp Aydın’ın izini buldurmayı teklif etmiş, ortaya trajikomik diyaloglar çıkmıştı.