İnsanlara internet üzerinden çiftlik kurma ve buradan çıkan ürünlerle kar elde etme imkanı sunan, ancak deştikçe büyük skandallarla aslında bir saadet zinciri yapılanması olduğu ortaya çıkan Çiftlik Bank’ta iki tutuklama var. Bunlardan birisi, kaçan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın!

Çiftlik Bank hakkında aylar öncesinde başlayan soruşturma süreci, çiftliklerin basılması, belgelerin ele geçirilmesi ve sorgulamalarla devam ediyordu. Sistemin bir saadet zinciri özelliği taşımasının yanı sıra, aslında kara para aklama girişiminin maskesi olduğuna dair iddialar da vardı. Ancak kara para ve FETÖ bağlantısına ilişkin henüz net bir bilgi resmi kurumlar tarafından paylaşılmadı.

Dün öğle saatlerin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’daki evinden göz altına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, adliyeye sevk edilmişti. Yapılan incelemelerin ardından Çolak tutuklandı.



Mehmet Aydın ve Sıla Aydın

Eş zamanlı olarak Sakarya Gevye’deki evinden çıkıp, emniyet güçlerine teslim olan CEO Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın da emniyet güçlerine teslim oldu. Babasının iki ay önce yeni bir şirket kurduğu öğrenilen Sıla Aydın, gözaltı durumundan tutuklu durumuna getirildi. Soruşturmanın bu kısmında gizlilik bulunduğu için daha fazla bilgi bulunmuyor.

CEO Mehmet Aydın ile boşanacaklarına yönelik iddiaları reddeden Sıla Aydın, artık cezaevinde. 80 bine yakın kişiyi toplamda 511 milyon lira gibi büyük bir tutarla dolandıran Çiftlik Bank’a tüm bu soruşturmalara rağmen hala destek mesajları geliyor.

Çiftlik Bank’ın birer kopyası olan çok sayıda internet sitesi üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri devam ediyor. Vatandaşlarımızın kendi iyilikleri adına böyle sistemlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

