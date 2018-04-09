Mehmet Aydın’ın İstihbaratçısıyla İlgili Yeni Gelişmeler

Çiftlik Bank soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden olan H.C.’nin astsubay olarak görev yaptığı, şirketle tanıştıktan sonra ise görevinden istifa edip sürece dahil olduğu ortaya çıktı.

Çiftlik Bank soruşturması, her geçen gün yeni bir bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. En başından beri başta CEO Mehmet Aydın olmak üzere pek çok isimle karşılaştığımız olaylar zincirinde başroldeki son isim, Balıkesir’de yapılan operasyonla gözaltına alınan H.C. isimli bir kişi.

Çiftlik Bank’ın Balıkesir bölge bayisi olan H.C., geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de yapılan operasyonla ele geçirilen Bitcoin makineleriyle de bağlantılı olan bir isim. Hakkari’de astsubay olarak görev yaptığı esnada Çiflik Bank ile tanışan H.C., daha sonra çevresindeki pek çok askeri de sisteme dahil etmiş.

H.C., Çiftlik Bank üzerinden kısa sürede ciddi paralar kazanınca askerlikten istifa etmiş ve sürece dahil olmuş. Hesabında yaklaşık 70 milyon TL’ye yakın para giriş çıkışı olduğu tespit edilen H.C.’nin, Çiftlik Bank’ın en çok kazanan bayilerinden biri olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında Mehmet Aydın ile anlaşmazlığa düştüğü iddia edilen H.C. hakkındaki soruşturma devam ediyor.