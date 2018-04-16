Gözler Çiftlik Bank dolandırıcılığının başı Mehmet Aydın’ı Uruguay’da ararken, tosunun çekilmiş son fotoğrafı Dubai’den çıktı. Aydın’ın gecelik ücreti 20 bin TL’ye kadar çıkan bir lüks otelde çekildiği keyif dolu fotoğrafı, mağdurları bir kez daha kızdıracak cinsten.

Çiftlik Bank ile binlerce insanı yüz milyonlarca TL dolandıran şebekenin 6 isimlik kırmızı bültenle arananlar listesi bulunuyor. Türkiye, bu isimleri yakalamak için uluslararası çalışmalarda Interpol’le iş birliği yapıyor. Organizasyonun en tepesindeki isim olan Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki ortağı, Türkiye’ye iade edilmeyi bekliyor.

Ancak Aydın’dan hala bir iz yok. Kendisinin en son beyaz bir Ferrari içindeyken çekilmiş görüntüleri internet ortamını hareketlendirmişti. Tosun bir anda sırra kadem bastı ve istihbarat örgütlerini peşine taktı. Gözlerimiz onu Latin Amerika’da ararken, Dubai’de çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Mehmet Aydın, halinden pek memnun bir şekilde kameraya böyle gülümsemiş:

Yanındaki adam ise Aydın’ın Dubai’deki iş birlikçilerinden birisi. Kaldıkları lüks otelin gecelik ücreti 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. Atlantis The Palm isimli otelin Aquaventure isimli su parkında çekilen kare, tosuncuğun epey keyifli olduğunu gösteriyor. Bu gülümseme, Çiftlik Bank mağdurlarını daha da öfkelendirecektir.

Diğer taraftan Mehmet Aydın’ın 10 milyon TL değerinde Bitcoin’i de olduğu ortaya çıktı. Hatta hesaba yönelik yapılan işlemlerin detaylarına ulaşıldı ve pek çok dış kaynaklı hesaptan, Aydın’ın Bitcoin hesabına akış tespit edildi. Aydın, 10 milyon TL değerindeki Bitcoin hazinesini ik parça şeklinde yönetiyor.

Çiftlik Bank’a yönelik yurt içinde ve yurt dışında yürütülen soruşturmalar devam ediyor.