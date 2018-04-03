Çiftlik Bank’ın kayıplara karışan tosunu, Türkiye’de yakalanan iş birlikçilerinin itiraflarıyla insanları daha da öfkelendiriyor. Kendisinin soruşturma kapsamında tutuklanan yakın koruması yapılan son vurgunu, ifadesinde itiraf etti. 11 milyon TL bile böylesine devasa paraların yanında ufak kalır oldu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank dolandırıcılığının perde arkasını aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda yakalanıp tutuklanan Mehmet Aydın’ın yakın koruması Cafer Çolak, Aydın’ın kaçmadan önce yaptığı son büyük vurgunu anlattı. İfadesine göre Aydın, 3-4 ay önce ülkeyi 200 milyon TL’lik bir vole daha vurarak terk etmiş.

2017 yılının son aylarında başlayan Çiftlik Bank soruşturmasında Mehmet Aydın'ın 11 milyon TL'lik hesabı, kendisi hala Türkiye’deyken bloke edilmişti. Bu olay üzerine apar topar yurt dışına kaçan Aydın’dan o vakitten beri net bir haber yok. Cafer Çolak ise söz konusu 11 milyon TL ile bağlantılı yeni bilgiler verdi. Çolak, Mehmet Aydın’ın kaçmadan önce en az 200 milyon liralik bir vurgun daha yaptığını belirtti.



Çafer Çolak, bir Çiftlik Bank tesisi açılışında

Çolak’ın ifadesinden satır başları şu şekilde:

“Bitcoin tesisleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın soruşturma başlatmasının ardından kâr dağıtımını meşrulaştırmak amacıyla gelir gösterilmesi için kuruldu. Savcılığınızca el konulan 11 milyon civarındaki para Bitcoin alımı için gönderilmiş olan paraydı. Bu paranın hesaptan çekilerek Bitcoin alımı için kullanılması sürecinde, paranın gönderildiği H. adlı şahısla 3 gün boyunca yan yana bulundum. Bu süreç Hamza'nın parayı alıp kaçmasını engellemek içindi. H.'yi hiçbir şekilde tehdit etmedim. Mehmet Aydın bana 'Parayı alıp kaçmasın, sen süreci takip et' dediği için işi takip ettim. Hesaba bloke konulmasıyla ilgili Mehmet Aydın çok tepki göstermedi. Bu meblağlar piyasadan toplanan ve harcanan paraların yanında ufak kalıyordu.”

“Mehmet Aydın'ın talimatıyla, Bitcoin tesisindeki cihazlar 10 Şubat 2018'de tesisten söküldü. Bundan önce de 100 cihaz sökülerek satılmıştı. Kime ne kadara satıldığını bilmiyorum. Bana bu tür bilgiler verilmezdi. Ben sadece Mehmet Aydın'ın talimatlarını yerine getirirdim. Geri kalan 550 adet cihaz Mehmet Aydın'ın talimatlarıyla söküldü. Söküm sürecinde ben de oradaydım. Cihazlar kamyona yüklenerek gümrüğe götürüldü. Mehmet Aydın söz konusu paraların tamamını oyuna para yatıran üyelerden topluyordu. Son 4-5 ayda 200 milyon civarında para toplanmıştır. Bu para Kıbrıs'taki ana firmaya gönderiliyordu. Bayiler üzerinden yapılan yatırımlarda ise bu para elden toplanıyordu. Ben de birkaç kere bayilerden bu şekilde para toplayarak Mehmet Aydın'a getirmiştim”

Mehmet Aydın yurt dışına kaçmadan ve soruşturmalar başlamadan önce, Çiftlik Bank’ın bir çiftliğinde hiç hayvan bulunamamıştı. Bu olayın yankı bulmasının ardından Çiftlik Bank, Bitcoin tesisleri açtığını da yukarıdaki video ile anlatmıştı.