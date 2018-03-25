Çiftlik Bank soruşturmasının son aldığı hal, yapılan vurgunun düşündüğümüzden de beter olduğunu gösteriyor.

Titan Saadet Zinciri ve 'Jet Fadıl' olaylarından sonra, yakın tarihimizin gördüğü en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olan Çiftlik Bank'a dair sular bir türlü durulmuyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler dudak uçuklatacak seviyede.

Yapılan son araştırmaya göre Çiftlik Bank'ın üyelerinden topladığı paranın tam 1 milyar 139 milyon 972 bin TL olduğu öğrenildi. Toplanan bu paranın üyelere geri ödemesi ise 687 milyon 838 bin TL tutarında olmuş. Başsavcılığın konuyla ilgili yazısında, eğer ki şirket söz verdiği gibi çalışsa ve teamüllere uygun hareket etmiş olsa, şu ana dek üyelerine toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapması gerekiyordu. Buradaki farka bakınca, varın yapılan vurgunun büyüklüğünü siz hesap edin!

Soruşturmanın geldiği noktada, sisteme para yatıran kişi sayısının toplamda 132 bin 222 kişi olduğu belirtilmiş. Öncesinde yapılan ilk araştırmada toplanan paranın 511 milyon TL olduğu söylenmişti. Bununla birlikte gelen yeni rakamlar neticesinde 2 katından fazla bir rakam ortaya çıkıyor. Bununla birlikte savcılık, yaptığı açıklamada şirket kurucularının ilk günden itibaren bu sistemin işlemeyeceğinin bilincinde olduğunu ve 'nitelikli dolandırıcılık' fikriyle harekete geçtiklerini belirtiyor.

Yapılan bu korkunç vurgunun sır perdesi yavaş yavaş aralandı gibi görünüyor. Gelen son rakamlara göre mağduriyetin seviyesi düşünülenden de korkunç belli ki.