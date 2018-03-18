Çiftlik Bank Tarafından Dolandırılanları Dolandıran Site

Çiftlik Bank mağdurları haklarını hukuki ve gayrı hukuki yollardan aramaya devam ederken, durumdan istifa eden başka tip dolandırıcılar çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su Mehmet Aydın tarafından yayınlanan ses kaydı sonrası tekrardan alevlenen Çiftlik Bank tartışmaları artık trajikomik bir hal almaya başladı. Bütün birikimlerini kaybeden insanlara umut kapısı olarak görünen yeni dolandırıcılar türüyor.

Çiftlik Bank'a parasını kaptıran yatırımcılar için 'danışmanlık' hizmeti veren yeni bir site açıldı. Açılan sitede küçük yatırımcılar için 50, normal yatırımcılar için 100, büyük yatırımcılar için 300 tl karşılığında paralarını nasıl geri alabileceğine dair danışmanlık hizmeti verildiği iddia ediliyor. Sitenin tasarımcısı olan FB Yazılım yetkilisi Furkan Baran Akşitkütay ise siteyi kendileri için değil başka bir merci için tasarladıklarını ve durumu araştırdıklarını belirtmiş. Elbette siteyi yaparken niye araştırmadıkları da ayrı bir merak konusu.

Bilgilendirme (!) Servisi

Sitenin önemli not olarak ilettiği bir de bilgi bulunuyor: “Yaptığınız ödemeler maksimum 2 gün içinde onaylanacaktır lütfen ödeme yaparken mail adresinizi veya telefonunuzu belirtiniz. Aksi halde size ulaşmamız imkansızdır. Bilgilendirme Servisi işlemlerimizden tarafımızdan tek seferlik özel üyelik yapıldığı takdirde herhangi bir ücret alınmamaktadır. E-mail gönderimleri bu paketler ile birlikte ücretsizdir.”

Başlarda herkes tarafından 'trol' yapıldığı sanılan ama ciddi ciddi insanlardan para talep eden, iletişim kısmında verilen adreslerin de gerçek olmadığı siteye an itibarı ile girdiğinizde ise sizleri bu tip bir ekran karşılıyor:

Muhtemelen siteyi tasarlayan veya açan kişiler bu tip bir tepki sonrası çareyi siteyi kapatmakta buldular. Görünen o ki Çiftlik Bank mevzusu daha çok su kaldıracağa benziyor.