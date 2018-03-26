Çiftlik Bank Bayii Soyuldu, Mağdur Dükkan Sahibi Oldu!

İstanbul'da bir Çiftlik Bank bayisi, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından soyuldu. Çiftlik Bank mağduru olan dükkan sahibi ise dükkanını soyanların öfkeli Çiftlik Bank mağdurları olduğunu söyledi.

Bildiğiniz üzere Çiftlik Bank, franchising yöntemini kullanarak bayi başına 100 bin TL ücret alarak Türkiye’nin dört bir yanında 150 Çiftlik Bank şarküteri bayileri açmış, fakat kurucu ve CEO olan Mehmet Aydın’ın yurt dışına kaçması ve devletin Çiftlik Bank’a el koyması ile Çiftlik Bank bayileri de kapanmıştı.

Çiftlik Bank mağdurlarından biri olan M.S.G, Çiftlik Bank’a 1 milyon 200 bin TL yatırım gerçekleştirerek hem sisteme yatırımda bulunmuş, hem de Çorlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Şirinevler, Esenler ve Beşiktaş’ta Çiftlik Bank baysi açmıştı. Yaşanan skandalın ardından büyük yıkım yaşayan M.S.G’ye dün gece bir darbe daha geldi.

M.S.G’nin Beylikdüzü’nde açmış olduğu Çiftlik Bank şarküteri bayi dün gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından soyuldu. Bayi kapısını kırarak içeri giren soyguncular içeride bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda ürünlerini çalarken, kasaya ve paralara dokunmamış olmaları dikkat çekti.

Olay, sabah saatlerinde komşu dükkan sahiplerinin kapıların açık olduğunu fark etmesiyle anlaşıldı. Olay yerine çağırılan polisler, gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra dükkan sahibi olan M.S.G’ye haber verdiler. Olay yerine geldikten sonra dükkanının soyulduğunu gören Çiftlik Bank mağduru M.S.G bir kez daha yıkıldı.

‘’Bu sisteme milyonun üzerinde para yatırdım, ben de dolandırıldım. Benim dışımda ailem de sisteme yaklaşık 500 bin lira para yatırdı. Sabah polisler şubenin soyulduğunu söyledi. ‘’ diyerek soygunu gerçekleştiren kişilere sitemde bulunan M.S.G, olayı gerçekleştiren kişilerin öfkeli Çiftlik Bank mağdurları olduğunu düşündüğünü dile getirirken şunları söyledi:

‘’Hırsızlar içeri girip sadece yiyecekleri çalmışlar. Götüremedikleri ürünleri de yerlere atmışlar. Diğer Çiftlik Bank mağdurlarının olayı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Ben diğer 5 şubemi kapattım. Bir tek burası kalmıştı. Beylikdüzü Şube’yi de önümüzdeki günlerde kapatacaktım, mağdurdum, bir daha mağdur oldum.’’