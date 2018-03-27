Trollediği Çiftlik Bank Dolandırıcısının Hevesini Kursağında Bırakan Genç

3 dk okuma süresi
274
5
5
4
4
Çiftlik Bank mağdurununun parasını geri alacağını söyleyen fırsatçı bir dolandırıcı, Facebook’ta yaptığı görüşmede beklemediği bir sonla karşılaştı.

Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın, son yılların en büyük vurgununu yaparak binlerce insandan yüz milyonlarca TL para toplayıp bunca insanı mağdur olarak bırakmıştı. Bu dolandırıcılığın ardından insanlar sosyal medyada mağdur olan insanlarla dalga geçmeye başladılar. Binlerce, yüz binlerce TL’lerini Çiftlik Bank’a yatırıp mağdur olanlar ise kendilerini tüm sosyal medyada soyutlayıp, kendi içlerinde “Çiftlik Bank Mağdurları” isimli gruplar oluşturdular.
İLGİLİ HABER

İyilik Yap Denize At: Çiftlik Bank'tan Aldığı Parayı İade Etmek İsterken Haciz Yedi!

Elbette bu şekilde dolandırılmaya müsait binlerce insanın bir araya gelmesi, Mehmet Aydın kadar olmasa da başka dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Bu tarz mağduriyet gruplarına sızan bazı dolandırıcılar, bu insanların paralarını geri alabileceklerini iddia ederek 350-400 TL ücret almaya başladılar.

Ortaya çıkan son görüşme, bir dolandırıcının adım adım nasıl yol izlediğini gösteriyor. Bir Çiftlik Bank mağduruna bir darbe daha vurmak isteyen “Anonim Adam” isimli bir Facebook kullanıcısı, uzun diller dökerek karşıdaki kişinin kredi kartı numaralarını almaya çalıştı. Yalnız Anonim Adam’ı, görüşmenin sonunda bir sürpriz bekliyordu. İşte, Anonim Adam’la Çiftlik Bank Mağduru’nun konuşmalarının tamamı:
İLGİLİ HABER

Çiftlik Bank Davasında Yeni Gelişme: Olay Düşündüğümüzden de Büyük!
İLGİLİ HABER

Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Aydın Çıkmak İstediğimde Tehdit Etti
İLGİLİ HABER

Çiftlik Bank’a Süper Lig ve 1. Lig’den 600 Futbolcu da Para Kaptırmış!
İLGİLİ HABER

Çiftlik Bank Dolandırıcısı Olduğu Sanılan Mağdurunun Çiftlik Bank Bayisi Soyuldu!
İLGİLİ HABER

Çiftlik Bank Mağdurları: Bizi Kolay Para Kazanma Hırsımız Değil, Devletin Desteği Aldattı
İLGİLİ HABER

Dışişleri Bakanı: Uruguay’a Kaçan O Sahtekarın (Çiftlik Bank CEO'su) Ensesindeyiz

Çiftlik Bank mağdurlarını dolandırarak haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcının sonu bu şekilde oluyor. Zaten çok kötü bir süreçten geçen, belki de varını yoğunu yitiren bir insana bir kez daha böyle yüklenmek insanlığa sığmıyor. Bir kişiyi iki kez dolandırmak, belki de o kişinin intihar etmesine neden olacak. Çiftlik Bank veya başka bir yoldan mağdur edilen insanlar umarım bu konuda bilinçlenmişlerdir ve bundan sonra daha temkinli davranırlar.

Etiketler: dolandırıcılık, çiftlik bank, çiftlik bank mağdurları
274
5
5
4
4
Emoji İle Tepki Ver
274
5
5
4
4