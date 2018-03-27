Çiftlik Bank mağdurununun parasını geri alacağını söyleyen fırsatçı bir dolandırıcı, Facebook’ta yaptığı görüşmede beklemediği bir sonla karşılaştı.

Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın, son yılların en büyük vurgununu yaparak binlerce insandan yüz milyonlarca TL para toplayıp bunca insanı mağdur olarak bırakmıştı. Bu dolandırıcılığın ardından insanlar sosyal medyada mağdur olan insanlarla dalga geçmeye başladılar. Binlerce, yüz binlerce TL’lerini Çiftlik Bank’a yatırıp mağdur olanlar ise kendilerini tüm sosyal medyada soyutlayıp, kendi içlerinde “Çiftlik Bank Mağdurları” isimli gruplar oluşturdular.

Elbette bu şekilde dolandırılmaya müsait binlerce insanın bir araya gelmesi, Mehmet Aydın kadar olmasa da başka dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Bu tarz mağduriyet gruplarına sızan bazı dolandırıcılar, bu insanların paralarını geri alabileceklerini iddia ederek 350-400 TL ücret almaya başladılar.

Ortaya çıkan son görüşme, bir dolandırıcının adım adım nasıl yol izlediğini gösteriyor. Bir Çiftlik Bank mağduruna bir darbe daha vurmak isteyen “Anonim Adam” isimli bir Facebook kullanıcısı, uzun diller dökerek karşıdaki kişinin kredi kartı numaralarını almaya çalıştı. Yalnız Anonim Adam’ı, görüşmenin sonunda bir sürpriz bekliyordu. İşte, Anonim Adam’la Çiftlik Bank Mağduru’nun konuşmalarının tamamı:

Çiftlik Bank mağdurlarını dolandırarak haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcının sonu bu şekilde oluyor. Zaten çok kötü bir süreçten geçen, belki de varını yoğunu yitiren bir insana bir kez daha böyle yüklenmek insanlığa sığmıyor. Bir kişiyi iki kez dolandırmak, belki de o kişinin intihar etmesine neden olacak. Çiftlik Bank veya başka bir yoldan mağdur edilen insanlar umarım bu konuda bilinçlenmişlerdir ve bundan sonra daha temkinli davranırlar.