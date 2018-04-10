Ünlü Yönetmen Açıkladı: Çiftlik Bank, Film Oluyor!

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Ünlü Yönetmen Açıkladı: Çiftlik Bank, Film Oluyor!
Ünlü yönetmen Gani Müjde, son yılların en büyük dolandırıcılık olaylarından olan Çiftlik Bank’ı sinemaya uyarlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay Twitter’da ‘Çiftlik Bank filmi yapılsaydı, adı ne olurdu?’ yazısıyla bir gönderi paylaşmıştık. Yönetmen Gani Müjde, sanıyoruz ki hazırladığımız bu gönderiden esinlenerek Çiftlik Bank’ı sinemaya uyarlamaya karar verdi.

Şaka bir yana, bu olaylar filme aktarılsaydı nasıl olurdu diye kendi aramızda düşünürken ünlü yönetmen Gani Müjde, ciddi ciddi bu anlamda hazırlıklara başladı bile.
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Senaryosunu tamamladığını dahi belirten Gani Müjde, filmin adını ise ‘Aldatıldık’ olarak belirlemiş. Başta Çiftlik Bank’ın tosun lakaplı CEO’su Mehmet Aydın’ı canlandıracak oyuncu olmak üzere cast görüşmelerine şimdiden başlayan yönetmenin yapımcılığını ise Avşar Film üstlenecek. 
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Gani Müjde, filmin duyurusunu dün gece yaptığı Twitter paylaşımı ile gerçekleştirdi. Açıklamadaki ‘önümüzdeki sezon’ açıklamasından filmin ne zaman vizyona gireceğini pek anlamamış olsak da olayların sıcaklığı sebebiyle çok geç olacağını düşünmüyoruz.
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