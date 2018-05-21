Çiftlik Bank'ın kurucusu ve CEO'su olan Mehmet Aydın, aylar önce ülkemizden kaçarak sırra kadem bastı. Mehmet Aydın'ın tüm bu süreçler yaşanmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Son günlerde Brezilya mafyasıyla başının dertte olduğu söylenen Mehmet Aydın'ın soruşturmaları hala devam ediyor. Binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın şimdi de fakir olduğu yıllarındaki fotoğrafları ortaya çıktı.

Eski fotoğraflarda bir mobiletin üzerinde eski eşine poz veren Mehmet Aydın, diğer bir fotoğrafta da arabaya yaslanıyor. Mehmet Aydın, Çiftlik Bank projesinden sonraki fotoğraflarında ise özel jetlerle seyahat etmeye başlıyor. Ayrıca Aydın, Uruguay'da da son model bir Ferrari kullanırken görüntülenmişti.

Korumasının anlattığına göre Mehmet Aydın, Kıbrıs'ta kokain partileri de düzenliyor. Nitekim Aydın, Bahamalar'da lüks bir otelde kumar oynamak için de 100 bin dolar harcamış. Soruştumaların bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ı yakalama çalışmaları ise hala sürüyor.