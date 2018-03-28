Binlerce insanı 1 milyar liradan fazla dolandıran Çiftlik Bank, tosuncuk lakabıyla anılan Mehmet Aydın’la biliniyor. Ancak işin arkasında şebekeleşmiş büyük bir dolandırıcılık örgütü var. Tamamen bilişim sistemleri üzerinden işleyen asıl akışı kontrol eden isim ise ortaya çıktı. Cudi Cumhur, Çiftlik Bank’ın yazılım işlerinden sorumluydu.

Binlerce insanı dolandırmak bir kişi için, hele hele Mehmet Aydın gibi birisi için hiç kolay değil. Bu nedenle işin arkasından farklı isimler çıktıkça, daha az şaşırmamız gerekiyor. Bir süre önce Mehmet Aydın ile birlikte soygunu yürüttükleri tespit edilen kardeş Fatih’in, abisiyle birlikte yurt dışında olduğu düşünülüyor.

Biz Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan da çıkmış olmasına odaklanmışken, yapılanmanın Türkiye’deki uzantılarıyla ilgili operasyonlar da devam ediyor. Vurgunun yapıldığı, insanların girip tavuk, inek ve çiftlik ürünleri satın aldıkları sistemin arkasındaki isim de ortaya çıktı. Tabii ki nerede olduğu hala bilinmiyor.

Yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul, tüm sistemin beyin takımındaki en etkili kişiydi:

Fotoğrafı itibariyle bu durum çok ciddi gözükmüyor olabilir. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın açıkladığı 6 kişilik kırmızı bülten listesinde Mehmet ve Fatih Aydın’dan sonra Cudi Cumhur’un adı geçiyor. Sistemin bütün yazılımlarını yapan ve işleten kişi olan Cudi, köşe bucak aranıyor.

Kırmızı bültenle aranan bir diğer isim ise aşağıdaki haberde detaylarına yer verdiğimiz Osman Naim Kaya. Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki bağlantılarını organize ettiği söylenen Kaya’nın para transferlerinde büyük bir rol oynadığı düşünülüyor. Kendisi şu anda Uruguay’da tutuklu bulunuyor ve Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

Listenin beşinci sırasında ise Umeyr Karakoç var. Kendisinin en son paylaşımı ise Arjantin’den yapılmış durumda. Altıncı ve son sırada ise Düzgün Genç Bulunuyor. Onun nerede olduğu ise tıpkı üçüncü isim olan Cudi Cumhur gibi bilinmiyor.

Dünyadaki aramalara ortak olan Interpol, Türkiye ile eş güdümlü bir şekilde çalışmalara devam ediyor.