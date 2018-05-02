Çiftlik Bank'ın Beyni Olarak Adlandırılan Düzgün Genç Yakalandı!

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Çiftlik Bank davası kamuoyunda biraz unutulmaya yüz tutmuşken, yapılanmanın önemli isimlerinden olan Düzgün Genç yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Çiftlik Bank operasyonları, hem yurt içinde hem de yurt dışında hız kesmeden sürüyor. Son olarak hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve uzunca süredir aranan, Çiftlik Bank'ın beyni olarak adlandırılan Düzgün Genç yakalandı.
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Olaylar patlak vermeden önce Bulgaristan'a kaçan ve orada saklanan Düzgün Genç, Türkiye'nin iade talebi sonrasında Interpol tarafından Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine iade edilerek tutuklandı. Cudi Cumhur Yurdakul ile birlikte Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' olarak adlandırılan listesinde yer alan Düzgün Genç'in sorgusuna henüz başlanmış değil.
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İlk olarak Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen Düzgün Genç, buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrasında Anadolu Adalet Sarayı'’na sevk edildi. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklamalar sürerken, basında 'Tosun' olarak adlandırılan Mehmet Aydın ise halen aranıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgili benzer bir haberi de sizlerle paylaşabilecek miyiz.

Etiketler: çiftlik bank, düzgün genç
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