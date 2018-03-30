Mehmet Aydın’ın “Porno Filmi Çıktı” İddiası!

Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın olduğu düşünülen bir kişinin porno görüntüleri ortaya çıktı. Videodaki kişinin Aydın olduğu düşünülüyor.

Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydı'ın Türkiye’de ve yurt dışında binlerce insandan para toplayıp tüm bu paralarla Uruguay’a kaçmasının ardından kendisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Uruguay’da kendine lüks bir hayat kuran Aydın’ın ara ara görüntüleri gündeme düşmeye başladı. Hürriyet yazarı Savaş Özbey, köşe yazısında Aydın hakkında çok konuşulacak yeni bir olayı paylaştı.

“Tosuncuk” lakaplı Aydın’ın lüks bir mekanda “porno görüntülerinin” ortaya çıktığı iddia edildi. Kurduğu sistemde binlerce insandan 1 milyar TL’den fazla vurgun yapmayı başaran Aydın, bu paraları yurt dışında harcamaya devam ediyor. Şu sıralar başrolünde Mehmet Aydın’ın olduğu düşünülen bir video internet aleminde dolaşıyor. Mehmet Aydın’a çok benzeyen biriyle latin kökenli olduğu düşünülen bir kadının görüntülerinin yer aldığı video, Türkiye’nin gündemine “Tosuncuk’un pornosu çıktı” sloganlarıyla düştü.

Gerçek mi?

Porno videosunda yer alan adamın fiziksel açıdan Mehmet Aydın’a çok benzediği ortada. Buna rağmen, videodaki kişinin Mehmet Aydın olup olmadığı bilinmiyor. Belki de Aydın’a çok benzeyen birinin daha önceden çekilmiş bir görüntüsü de olabilir.