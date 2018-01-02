Çiftlik Bank’ın CEO’sunun Paraları Ne Yaptığı Belli Oldu

Çiftlik Bank ile kullanıcılara yüksek getiriler vadeden CEO Mehmet Aydın’ın paraların büyük bir kısmını KKTC’deki şahsi hesabına aktardığı ortaya çıktı.

Oyuncuları yüksek getiri sağlayacağı yönünde kandırarak halktan para toplayan şirketin CEO’su Mehmet Aydın’ın paraları ne yaptığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edildi. Yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektörü için yapılmış gerçek yatırımları gösteren Aydın’ın kendi şirketlerinin de zararda olduğu ortaya çıktı. SPK, Çiftlik Bank oyunuyla toplanan paranın büyük bir kısmının Mehmet Aydın tarafından KKTC’de bulunan Fame Game şirketine, ardından da hem kendi hem de karısının şahsi hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

SPK tarafından Çiftlik Bank'ın www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ve Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık, Fame Game Hayvancılık Sanayi, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketlerinin faaliyetleri incelenerek bir rapor çıkarıldı. Müthiş paraların döndüğüne şahit olduğumuz bu raporda Çiftlik Bank ödeme sistemi Papara kanalıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı kaydedildi. Geriye kalan 113.4 milyon TL ise KKTC’ye aktarıldı.

Papara’nın hesaplarını inceleyen SPK, toplanan 86.6 milyon TL’nin Fame Game’in KKTC’deki hesaplarına aktarıldığını, bu paranın 42.3 milyon TL’sinin ise Mehmet Aydın’ın şahsi hesaplarına aktardığı saptandı. Şahsi hesabın hareketlerini de inceleyen SPK, paranın 1.7 milyon TL’sinin Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL’nin de şirketle ne tür bir ilişkisi olduğu belirlenemeyen bir şahsa havale edildiğini tespit etti. Mehmet Aydın’ın kişisel hesaplarında 22.6 milyon TL’nin olduğunu belirten SPK, toplanan tutarlarının tamamının ticari faaliyetlere aktarılmadığını, bir kısmının kişisel amaçlar için kullanıldığını belirtti.

Çiftlik Bank’taki gelirlerin kaynağı olarak gösterilen Fame Game, Çiftlik Bilgi İşlem ve Dora Gıda adındaki 3 şirketin de geçtiğimiz yıl 9.1 milyon TL zarar ettiğini belirleyen SPK, "Mevcut üyelere oyun içinde yüksek oranda yapılan kâr payı ödemelerinin sistem içinde yer alan şirketlerin kârları kullanılarak yapılması mümkün değil. Mevcut durumda para girişleri para çıkışlarından fazla. Üyeler yatırdıkları paraları yalnızca uzun vadede (1 yıl içinde) oyunda kazandıkları sanal altın ve gümüşleri paraya çevirerek çekebildiklerinden şimdiye kadar sistemde herhangi bir geri ödeme sıkıntısı yaşanmadı. Ancak oyun platformuna ait hayvancılıkla uğraşan şirketlerin zarar ettikleri dikkate alındığında, yeni para girişleri azaldığında sistem bir noktada tıkanacak. Yüksek getiri beklentisiyle sisteme para yatıranlar tasarruflarını kaybedecek" açıklamasında bulundu.