Binlerce insanı 1 milyar TL’den daha fazla dolandırıp mağdur eden Çiftlik Bank'ın Facebook sayfası, şirket soruşturma altına alındığında kapatılmıştı. Fakat binlerce insanın mağdur olduğu yetmiyormuş gibi şimdi de Facebook Sayfası el değiştirdi ve adı “Caps Çiftliği” olarak düzenlendi.

Çiftlik Bank neresinden baksanız arap saçına dönen, arkasında olduğunu bildiğimiz isimlerin arkasında bile başka isimlerin olacağı izlenimi uyandıran bir saadet zinciri olarak yıla damgasını vurdu.

2018’in bitip 2019’un başladığı gün bütün yılın olaylarını film şeridi gibi hatırlarken, elinde yumurtayla poz veren tosuncuğun yüzünü tekrar tekrar göreceğiz. Aslında açılışları, etkinlikleri ve açıklamalarıyla Türkiye gerçeklerini buram buram yüzümüze vurdu Çiflik Bank. Anadolu insanının milli duyguları kullanıldı, bazı açılışlarda konuşulan konular İsrail mallarına, Türk ordusuna kadar geldi. Kelimenin tam anlamıyla bütün tablo Da Vinci’nin Son Akşam Yemeği gibi oldu. Fakat ortada tosuncuk, yanında da beyin takımı var. Resmi yapan asıl kişinin de kim olduğu hala belli değil.

Yaklaşık 10 gün önce yaşanan skandalların ardından biz Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın’ı konuşurken, şirketin sürekli duyurular yaptığı Facebook sayfası kapatılmıştı. Fakat bugün (29 Mart) itibariyle geri açıldı.

Hem de bambaşka bir şekilde: Caps Çiftliği?

Sosyal medyada bu büyük dolandırıcılık hikayesinin mizah konusu olduğunu biliyoruz. Ancak bazı noktalarda da dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta 80 bin insanın duygularıyla oynandı ve bilgisizlikleri kullanılarak, yıllarca yaptıkları birikim bir anda buharlaştı. Kolay değil.

Ancak Çiftlik Bank’ın Facebook sayfası kimin eline geçtiyse, bu mizah olayına sağlam bir kanaldan giriş yapacakmış gibi görünüyor. İnternet dünyasının mizah aracı olan “Memes” terimi, ülkemizdeki sözlük sitelerinin sayesinde “Caps” olarak literatüre girdi.

Henüz sayfada bir paylaşım bulunmuyor. Yapılan paylaşımlar, sayfa kapatılamadan önce yayınlanan duyurulara ait.