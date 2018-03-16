Güne Çiftlik Bank soruşturmasında yaşanan gelişmelerle başlamak, son 1 haftadır adet oldu. Uruguay’a çaldığı 511 milyon TL ile kaçan Mehmet Aydın’ın teslim olup tutuklanan eşi Sıla Soysal, nasıl vurgun yapıldığı detaylarına kadar anlattı.

Mehmet Aydın genç olmasına rağmen iki-üç yıl içinde farklı şirketler kurup, farklı işlerde çalışarak en sonunda Çiftlik Bank denilen bir sistemle birlikte Türkiye’de yatırım yapmak isteyenlere hizmet(!) sunmaya başladı. Her şey internet üzerinden hayvan satın almak ve şirketin tesislerindeki bu hayvanların ürünlerinden kar elde etmek kadar basit görünüyordu. Binlerce insan sürece katıldı fakat bu bir saadet zinciriydi ve yaklaşık 511 milyon TL’lik bir dolandırıcılık yapılmıştı.

Emniyet güçlerinin farklı şehirlerde bakanlıklarla koordineli olarak yürüttüğü operasyonlar sırasında Mehmet Aydın’ın bütün vurgun parasıyla Uruguay’a kaçtığı öğrenildi. Eşi Sıla Aydın (Soysal), iki gün önce Sakarya’da polise teslim oldu ve gizlilikle yürütülen soruşturmada her şeyi anlattı.

Soysal, “İlk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Başlangıçta paraları günübirlik yiyordu. Sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu” dedi.

İnsanlar internet üzerinden yüksek kar vaadiyle sanal hayvanlar satın alıyordu. Sıla Soysal’ın tutuklandığı gün İstanbul’daki evinden gözaltına alının yönetim kurulu üyesi Cafer Çolak da tutuklanmıştı. Her ikisi de “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklu olarak yargılanacaklar. Dün itibariyle soruşturma kapmasında Hamza isimli bir şahıs daha tutuklandı.

Tanıştıkları zamanlarda Mehmet Aydın’ın maddi durumunun hiç iyi olmadığını söyleyen Sıla Soysal, süreci şu şekilde anlattı:

“2016 yılında bir yazılım programlayıcısı arkadaşıyla Çiftlik Bank’ı kurdular. Kurduğu kişiyi tanımıyorum. Bildiğim kadarıyla ilk andan itibaren çok sayıda kişi yatırım yapmaya başlamış hatta ilk yatırımı 16 yaşında olan bir çocuğun 4 bin TL olarak yaptığını söylemişti. Bir şirket olmadığı için paralar Mehmet’in şahsi hesabına yatıyordu. Sonra birdenbire günlük 30 bin TL’ye yakın yatırım yapıldığına ben de şahit oldum.”

Habertürk’te yer alan haberin devamında, Sıla ve Mehmet’in paraları günlük olarak harcadıkları detayı da yer alıyor. Sıla Soysal şu şekilde süreci anlatmaya devam ediyor:

“2 ay boyunca da böyle sürdü. Sanal olarak alınan hayvanların gerçekten alınacağı söyleniyordu ancak ortada bir çiftlik ya da hayvan yoktu. Bursa’da kiraladığı ofis ve dükkânda işlerini yürütüyor, fason yaptırdığı sucukları ya da satın aldığı yumurtaları şarküteri bölümünde kendi üretimi (Çiftlik Bank) olarak satıyordu. Oyunculara da bu arada para veriyordu. Ancak bu sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu. Sistem bu şekilde işliyordu. Kendisinin şahsi hesaplarım üzerinden para kaçırdığı konusunda bilgim yok.”

Mehmet Aydın bundan yaklaşık 4 ay önce, Sakarya’daki Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisleri’nin açılışında konuşmuş, dünyanın en iyi yumurta tesislerinden birisini Sakarya’da açtıklarını belirtmişti. Yılda 40 milyon mavi yumurta üretimi yapacaklarını söyleyen Aydın, Türkiye ekonomisine yıllık 5.4 milyar TL katkı sağlayacaklarının sözünü de vermişti. Olan, 80 bine yakın vatandaşın cebinden çıkan 511 milyon TL’ye ve hayallere oldu.

Mehmet Aydın’ın 2013 yılında bulaşıkçılık yaptığı anlaşılan Bursa’daki Kat3 Malt Night isimli işletmenin sahibi Yusuf Sabahyıldızı, “Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Çok üzüldük, yardım ettik. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum.” açıklamasında bulundu.

Mehmet Aydın, Uruguay’dan kendisine yöneltilen bir soru üzerine cevap verdi ve cebine indirdiği milyonlarca doların görüntüsünü paylaştı.