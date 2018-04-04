Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası olan Çiftlik Bank, binlerce insanın 1 miyar TL’den fazla para kaybetmelerine yol açtı. Kaçak durumdaki 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Bu ekipten birisi olan Düzgün Genç isimli şahıs, Bulgaristan’da yakalandı.

Saadet zinciri ve ponzi oyunu temelinde inşa edilen, ülkemiz tarihinin büyük dolandırıcılık eylemlerinden olan Çiftlik Bank soruşturmaları devam ediyor. Yurt dışına kaçan Mehmet Aydın ve kaçtığına dair iddialar bulunan diğer şüpheliler hakkında Interpol bile devreye girmiş durumda.

An itibariyle kırmızı bültene girmiş tam 6 kişi bulunuyor. Bunlardan ilki CEO Mehmet Aydın, ikincisi Uruguay’daki işleri yürüten ve şu an ülkede tutuklu olan Osman Nuri Kaya, üçüncüsü de oluşumun teknik işlerinden sorumlu olan Cudi Cumhur. Şüphelilerden bir diğer isim olan Düzgün Genç ise Bulgaristan’da yakalandı.

Genç, kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank sorumluları arasında yakayı ele veren ilk kişi oldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada en kapsamlı bilgilere sahip olduğu düşünülen kişilerden biri, Bulgaristan’daki yetkili mercilerin elinde. Dolayısıyla vereceği ifadeler, organizasyonun yapılanması hakkında da önemli bilgiler içerecektir.

Birkaç gün içerisinde basına Çiftlik Bank ile ilgili yeni gelişmelerin yansımasını bekleyebiliriz. Zanlının Türkiye’ye iadesi için gerekli çalışmalar da başlatıldı. Aynı çalışmalar, Uruguay’da tutuklu olan Osman Nuri Kaya için de devam ediyor.

Mehmet Aydın'ın Türkiye'den çıkmadan önce 200 milyon TL'lik bir vurgun daha yaptığı ve hatta bu sırada Bitcoin madenciliği için harcanan 11 milyon TL tutarı da önemsemediği ortaya çıkmıştı. Aydın'ın hala nerede olduğu bilinmiyor.